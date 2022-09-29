Свіжий дизайн і "диявольська" потужність: розсекретили новий Lamborghini Urus 2023 (фото)
Кросовер Lamborghini Urus S змінився зовні й отримав нові опції. Потужність 4,0-літрового турбодвигуна підняли до 666 к. с., що покращило динаміку авто.
Опубліковано перші офіційні фото Lamborghini Urus S. Спортивний кросовер пройшов планове оновлення та надійде в продаж до кінця цього року за ціною від 195 538 євро. Про це повідомляє офіційний сайт італійського бренду.
Новий Lamborghini Urus 2023 можна впізнати за зміненою передньою частиною зі збільшеною решіткою радіатора й освіженими фарами. Крім того, кросоверу змінили передній і задній бампери.
Як опції для моделі доступні нові колісні диски діаметром 22 і 23 дюйми, а також карбоновий дах. Салон Lamborghini Urus S вирішили не чіпати — зміни звелися до нових варіантів обробки двокольоровою шкірою.Важливо
А ось двигун кросовера доопрацювали за прикладом лімітованого заряджуваного Lamborghini Urus Performante. Потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо зросла з 650 до "диявольських" 666 к. с., а ось крутний момент залишився колишнім — 850 Н∙м. На додаток встановлена нова вихлопна система із соковитішим звучанням.
Кросовер Lamborghini розганяється до 100 км/год за 3,5 секунди, а до 200 км/год — за 12,5 секунди. Максимальна швидкість, як і раніше, обмежена на 305 км/год. А трохи згодом лінійку поповнить гібрид Lamborghini Urus потужністю близько 700 к. с.
Раніше Фокус повідомляв, що свій перший кросовер презентувала й Ferrari. Він виявився потужнішим і швидшим, ніж Lamborghini Urus.