Свіжий дизайн і "диявольська" потужність: розсекретили новий Lamborghini Urus 2023 (фото)

Кросовер Lamborghini Urus S змінився зовні й отримав нові опції. Потужність 4,0-літрового турбодвигуна підняли до 666 к. с., що покращило динаміку авто.

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Опубліковано перші офіційні фото Lamborghini Urus S. Спортивний кросовер пройшов планове оновлення та надійде в продаж до кінця цього року за ціною від 195 538 євро. Про це повідомляє офіційний сайт італійського бренду.

[ + – ] Кросоверу запропонували нові колісні диски діаметром 22 та 23 дюйми Фото: Lamborghini

Новий Lamborghini Urus 2023 можна впізнати за зміненою передньою частиною зі збільшеною решіткою радіатора й освіженими фарами. Крім того, кросоверу змінили передній і задній бампери.

[ + – ] Lamborghini запропонували нові варіанти оздоблення салону Фото: Lamborghini

Як опції для моделі доступні нові колісні диски діаметром 22 і 23 дюйми, а також карбоновий дах. Салон Lamborghini Urus S вирішили не чіпати — зміни звелися до нових варіантів обробки двокольоровою шкірою.

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А ось двигун кросовера доопрацювали за прикладом лімітованого заряджуваного Lamborghini Urus Performante. Потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо зросла з 650 до "диявольських" 666 к. с., а ось крутний момент залишився колишнім — 850 Н∙м. На додаток встановлена нова вихлопна система із соковитішим звучанням.

[ + – ] Потужність двигуна Lamborghini Urus зросла до 666 к. с. Фото: Lamborghini

Кросовер Lamborghini розганяється до 100 км/год за 3,5 секунди, а до 200 км/год — за 12,5 секунди. Максимальна швидкість, як і раніше, обмежена на 305 км/год. А трохи згодом лінійку поповнить гібрид Lamborghini Urus потужністю близько 700 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що свій перший кросовер презентувала й Ferrari. Він виявився потужнішим і швидшим, ніж Lamborghini Urus.