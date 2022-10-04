Легендарный суперкар Lamborghini 20 лет простоял без движения в старом гараже (видео)

Lamborghini Miura считается первым в мире суперкаром и очень ценится коллекционерами. Среднемоторная модель с мощным 4,0-литровым V12 стоит не менее миллиона евро.

Related video

Во французской глубинке неожиданно обнаружен знаменитый суперкар Lamborghini Miura 1969 года. Редкий коллекционный автомобиль простоял в гараже последние 20 лет. Ему посвятили видео на Youtube-канале Artcurial.

[ + – ] Автомобиль оснащен 370-сильным V12 Фото: скриншот/youtube

Примечательно, что Lamborghini Miura не заброшен – у него есть владелец, заботящийся о нем. Он купил суперкар еще в 1975 году, однако в последние годы здоровье и преклонный возраст не позволяют ему ездить на скоростном автомобиле.

[ + – ] Суперкар отлично сохранился и не требует ремонта Фото: скриншот/youtube

Автомобиль отлично сохранился и является капсулой времени с небольшим пробегом и родной краской. Lamborghini Miura полностью оригинальная и не требует ремонта.

[ + – ] Владелец заботился об авто, но не мог на нем ездить Фото: скриншот/youtube

Теперь владелец считает, что пришло время продать суперкар Lamborghini. Авто выставили на аукцион и планируют выручить за него от 1 до 1,4 миллионов евро.

Важно

Украинец выставил на продажу единственный в своем роде Mercedes за 250 000 евро (фото)

Суперкар Lamborghini Miura – история и характеристики

Купе Lamborghini Miura сейчас очень ценится коллекционерами, ведь модель считается основателем класса суперкаров. Именно благодаря ей молодая итальянская компания прославилась на весь мир и смогла бросить вызов Ferrari. Всего в 1966-1971 годах собрано 764 Miura и среди их владельцев были Фрэнк Синатра и шах Ирана.

Конкретно этот автомобиль относится к самой массовой модификации P400 S, выпущенной тиражом в 338 единиц. Среднемоторная модель оснащена 4,0-литровым V12 мощностью 370 л. с. Она разгоняется до 100 км/ч за 5,5 с, а ее максимальная скорость составляет 282 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что Lamborghini прекратили выпуск знаменитого суперкара Aventador. На смену ему готовят гибридную модель.