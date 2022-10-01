Рідкісні ретро-авто за $3 мільйони стали жертвами урагану "Іан" у США (фото)

Під час повені у США з гаража вимило дорогі колекційні автомобілі. Plymouth Superbird вартістю 1,5 мільйона доларів перевернуло на дах і тепер йому потрібен недешевий ремонт.

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Ураган "Іан" у США вже знищив десятки будинків та сотні машин. Від стихії постраждали рідкісні колекційні ретро-автомобілі загальною вартістю близько 3 мільйонів доларів. Про це розповів у Reddit родич власника машин.

Раритетні Dodge Charger Daytona 1969 і Plymouth Road Runner Superbird 1970 отримали серйозні пошкодження. Автомобілі стояли у гаражі, але потоком води їх винесло надвір.

[ + – ] Plymouth Superbird перекинувся на дах Фото: Reddit

Удар стихії був настільки сильним, що Plymouth Superbird просто перевернуло на дах. Dodge Charger Daytona залишився на чотирьох колесах, але отримав серйозні ушкодження. Обидва авто тепер потребують ремонту. До речі, така доля під час урагану спіткала і суперкар McLaren P1 — його також вимило з гаража.

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Dodge Charger Daytona та його близнюк Plymouth Superbird зараз дуже цінуються колекціонерами та на аукціонах за них віддають до 1,5-1,6 мільйона доларів. Це перші у світі серійні автомобілі з антикрилом.

[ + – ] Plymouth Superbird і Dodge Charger Daytona — перші у світі авто з антикрилом Фото: Sotheby’s

Спортивні Dodge та Plymouth створювалися для допуску до змагань NASCAR (правила тоді вимагали створити серійну версію гоночної моделі). Усього випустили лише 503 Charger Daytona та 1935 Superbird.

Обидва авто обладнані величезним 7,0-літровим V8 Hemi потужністю 425 л. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Вони розганяються до 100 км/год за 5 секунд, а на гоночних трасах розганялися до 300-320 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що раритетний суперкар Ferrari згорів на рівному місці під час тест-драйву.