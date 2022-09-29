Ураган у США вимив із гаража суперкар McLaren за $1 млн: авто купили тиждень тому (фото)

Чоловік на ім'я Ерні встиг накатати на автомобілі лише 300 миль. Любитель дорогих авто через негоду втратив також Rolls-Royce Ghost.

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В американському штаті Флорида ураган "Ян" викликав зливи, вода вимила з гаража новий суперкар McLaren P1 вартістю майже 1 мільйон доларів. Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

Постраждав від негоди чоловік на ім'я Ерні. В Instagram він підписаний як Lambo9286 та часто публікує фото своїх розкішних автомобілів. McLaren P1 він придбав автомобіль тиждень тому і накатав лише 300 миль.

Крім McLaren P1 під час урагану Ерні втратив Rolls-Royce Ghost. Чоловік сподівається, що автомобілі відремонтують. Судячи з характеру затоплення, пошкодження можуть бути непоправними.

[ + – ] Під час урагану Ерні втратив Rolls-Royce Ghost

McLaren P1 спочатку майже повністю затопило, а потім вимило з гаража. Ерні говорив як шкодує про те, що сталося, але найголовніше, що всі залишилися живими.

McLaren P1 — характеристики та вартість суперкара

У Флориді затонула одна з останніх версій McLaren P1, оснащена гібридним двигуном. Бензиновий V8 йде з подвійним турбонаддувом потужністю 737 к. с., а електричний агрегат потужністю 179 к. с. Загальна потужність авто — 916 к. с. а крутний момент — 980 Нм.

Автомобіль розганяється з 0 до 100 км/год за 2,3 секунди, а до 200 км/год — за 7,5 секунд. Усього було випущено 375 машин McLaren P1, ціна базової версії нового авто стартує від 1,35 млн доларів.

Нагадаємо, що ураган "Ян" обрушився на узбережжя Мексиканської затоки Флориди, викликавши зливи й океанський прибій. Вітер досягав швидкості 241 км/год.

Ураган "Ян" спустошив мілководне гирло затоки Тампа, перетворивши його на мулисту пустелю. Фахівці кажуть, що ця вода може будь-якої миті хлинути назад.

Фокус раніше писав, як американська журналістка під час урагану "Ян" натягувала презерватив на мікрофон, щоб не намочити обладнання.