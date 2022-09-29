Ураган в США вымыл из гаража суперкар McLaren за $1 млн: авто купили неделю назад (фото)

Мужчина по имени Эрни успел накатать на автомобиле лишь 300 миль. Любитель дорогих авто из-за непогоды потерял также Rolls-Royce Ghost.

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В американском штате Флорида ураган "Иан" вызвал проливные дожди, вода вымыла из гаража новый суперкар McLaren P1 стоимостью почти 1 миллион долларов. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Пострадал от непогоды мужчина по имени Эрни. В Instagram он подписан как Lambo9286 и часто публикует фото своих роскошных автомобилей. McLaren P1 он приобрел автомобиль неделю назад и накатал лишь 300 миль.

Кроме McLaren P1 во время урагана Эрни потерял Rolls-Royce Ghost. Мужчина надеется, что автомобили отремонтируют. Судя по характеру затопления, повреждения могут оказаться непоправимыми.

[ + – ] Во время урагана Эрни потерял Rolls-Royce Ghost

McLaren P1 сначала почти полностью затопило, а затем вымыло из гаража. Эрни говорил как жалеет о случившемся, но самое главное, что все остались живы.

McLaren P1 — характеристики и стоимость суперкара

Во Флориде затонула одна из последних версий McLaren P1, оснащенная гибридным двигателем. Бензиновый V8 идет с двойным турбонаддувом мощностью 737 л.с, а электрический агрегат — мощностью 179 л.с. Общая мощность авто — 916 л.с. а крутящий момент — 980 Нм.

Авто разгоняется с 0 до 100 км/час за 2,3 секунды, а до 200 км/час — за 7,5 секунд. Всего было выпущено 375 машин McLaren P1, цена базовой версии нового авто стартует от 1,35 млн долларов.

Напомним, что ураган "Иан" обрушился на побережье Мексиканского залива Флориды, вызвав проливные дожди и океанский прибой. Ветер достигал скорости 241 км/час.

Ураган "Иан" опустошил мелководное устье залива Тампа, превратив его в илистую пустыню. Специалисті говорят, что эта вода может в любой момент хлынуть обратно.

Фокус ранее писал, как американская журналистка во время урагана "Иан" натягивала презерватив на микрофон, чтобы не намочить оборудование.