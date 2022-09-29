"Историческое событие": на Флориду обрушился ураган "Иан", принеся большие разрушения (фото)

Местные власти объявили эвакуацию из прибережных городов. Эксперты заявили, что это шторм, о котором американцы будут говорить еще долгие годы.

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Ураган "Иан" обрушился на побережье Мексиканского залива Флориды с катастрофической силой, вызвав ветры, проливные дожди и волны океанского прибоя. Все это сделало его одним из самых сильных штормов в США за последние годы, о чем пишет Reuters.

Сообщается, что "Иан" обрушился на берег недалеко от Кайо-Коста 28 сентября. В Национальном центре ураганов США отметили, что ветер достигал скорости 241 км в час. Однако затем скорость повысилась. Ураган почти достиг 5 категории по шкале Саффира-Симпсона, самой серьезной классификации для штормов с максимальной продолжительной скоростью ветра.

В материале сказано, что губернатор Рон ДеСантис сказал, что "Иан" вызвал опасные для жизни штормовые нагоны — волны морской воды, движимые ветром, затопляющие побережье. Они достигают в высоту 3,7 метра. Местные синоптики также предупредили о сильных грозах и возможных торнадо.

Как заявил директор Национальной метеорологической службы Кен Грэм, это шторм, о котором американцы будут говорить долгие годы.

"Это историческое событие", — сказал Грэм.

[ + – ] Последствия урагана Иан [ + – ] Последствия урагана Иан [ + – ] Последствия урагана Иан [ + – ] Последствия урагана Иан [ + – ] Последствия урагана Иан [ + – ] Последствия урагана Иан

В издании пишут, что город Форт-Майерс-Бич оказался почти затоплен паводковыми водами. Местные видели руины домов, плывущих вниз по течению вместе с автомобилями. "Ион" считается одним из самых свирепых ураганов, обрушившихся на материковую часть США за последние годы.

По сообщению местных коммунальных служб, "Ион" отключил электричество по меньшей мере в 1,1 млн домов и предприятий.

Отмечается, что ураган пришел в США из Кубы. Там он оставил большую часть населения без доступа к электроэнергии.

[ + – ] Ураган "Иан"

Ранее Фокус сообщал, что утечка газа из "Северного потока" может вызвать большую климатическую катастрофу. Журналисты пишут, что в трубопроводах "Северного потока" нет механизмов сдерживания, а потому оттуда в скором времени вытечет почти весь газ.

Еще напомним, что на Аляске становится все больше "кипящих" метаном озер. Эти относительно новые водоемы настолько заполнены вредными для климата газом, что можно увидеть, как он пузырится на поверхности.