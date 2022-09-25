Достаточно лишь искры. На Аляске становится все больше "кипящих" метаном озер

Эти относительно новые водоемы настолько заполнены вредными для климата газом, что можно увидеть, как он пузырится на поверхности.

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Термокарсты — не новы. Это озера, которые появляются в результате оттаивания и обрушения земли. Когда вечная мерзлота, которая должна оставаться замороженной круглый год, начинает таять, появляются опасные для планеты пропитанные метаном озера, пишет Science Alert.

NASA запустило проект под названием "Эксперимент по уязвимости в арктических бореалах" (AboVE), призванный изучить, как новые озера на Аляске способны повлиять на климат Земли.

В более раннем исследовании, проведенном в 2021 году, ученые установили, что с каждым годом на Аляске образуется все больше и больше термокарстов, которые насыщены метаном настолько, что он буквально сочится на поверхности, образуя пузыри. Рост числа термокарстовых озер объясняется таянием вечной мерзлоты, а также повышением средней температуры и участившимися лесными пожарами.

А такое большое количество метана в озерах обусловлено тем, что из-за таяния мерзлоты, огромные глыбы льда, вклинившиеся в землю, также тают. В результате земля обрушивается на десятки сантиметров, а то и метры. Например, озеро Биг Трейл на Аляске всего несколько лет назад было еловым лесом, однако земля опустилась и образовался термокарст.

Уолтер Энтони вместе с коллегами работает над проектом NASA, чтобы понять, какое влияние озеро Биг Трейл оказывает на изменения климата.

Дело в том, что углекислый газ по-прежнему остается основным долгосрочным фактором климатического кризиса, однако в краткосрочной перспективе — метан ничем не лучше. Он также является парниковым газом и удерживает тепло в "ловушке" атмосферы, не давая планете остыть. Несмотря на то, что метан быстрее рассеивается в атмосфере Земли чем углекислый газ, он также эффективнее улавливает и удерживает тепло. Что в краткосрочной перспективе в борьбе с климатическими изменениями делает его не менее опасным для планеты.

Ученые отмечают, что на Аляске сейчас миллионы озер и далеко не все из них являются опасными. Так, большинству из них уже тысячи лет и они не выделяют большое количество метана. Угрозу составляют относительно молодые озера, которым еще менее полусотни лет — именно они является основными источниками выбросов метана.

Ранее Фокус писал, что ученые назвали последствия извержения вулкана Тонга — спустя более 8 месяцев огромная грелка с 50 миллионами тонн пара продолжает нагревать планету.