Достатньо лише іскри. На Алясці стає все більше "киплячих" метаном озер

Ці відносно нові водоймища настільки заповнені шкідливими для клімату газом, що можна побачити, як через нього на поверхні утворюються бульбашки.

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Термокарсти — не нові. Це озера, які з'являються внаслідок танення льоду та обвалення землі. Коли вічна мерзлота, яка повинна залишатися замороженою цілий рік, починає танути, з'являються небезпечні для планети, просочені метаном озера, пише Science Alert.

NASA запустило проєкт під назвою "Експеримент із вразливості в арктичних бореалах" (AboVE), покликаний вивчити, як нові озера на Алясці здатні вплинути на клімат Землі.

У більш ранньому дослідженні, проведеному в 2021 році, вчені встановили, що з кожним роком на Алясці утворюється все більше термокарстів, які насичені метаном настільки, що він буквально сочиться на поверхні, утворюючи бульбашки. Зростання числа термокарстових озер пояснюється таненням вічної мерзлоти, а також підвищенням середньої температури і лісовими пожежами, що почастішали.

А така велика кількість метану в озерах обумовлена тим, що через танення мерзлоти, величезні брили льоду, що вклинилися в землю, також тануть. В результаті земля обвалюється на десятки сантиметрів, а то й на метри. Наприклад, озеро Біг Трейл на Алясці лише кілька років тому було ялиновим лісом, проте земля опустилася і утворився термокарст.

Волтер Ентоні разом із колегами працює над проєктом NASA, щоб зрозуміти, який вплив озеро Біг Трейл впливає на зміни клімату.

Справа в тому, що вуглекислий газ, як і раніше, залишається основним довгостроковим фактором кліматичної кризи, проте в короткостроковій перспективі метан нічим не кращий. Він також є парниковим газом і утримує тепло в "пастці" атмосфери, не даючи планеті охолонути. Незважаючи на те, що метан швидше розсіюється в атмосфері Землі, ніж вуглекислий газ, він також ефективніше вловлює та утримує тепло. Що в короткостроковій перспективі у боротьбі з кліматичними змінами робить його не менш небезпечним для планети.

Вчені зазначають, що на Алясці зараз мільйони озер і далеко не всі є небезпечними. Так, більшості з них уже тисячі років і вони не виділяють велику кількість метану. Загрозу становлять відносно молоді озера, яким ще менше ніж півсотні років — саме вони є основними джерелами викидів метану.

Раніше Фокус писав, що вчені назвали наслідки виверження вулкана Тонга — понад 8 місяців величезна грілка з 50 мільйонами тонн пари продовжує нагрівати планету.