Гігантська грілка з 50 млн. тонн пари. Вчені назвали наслідки виверження вулкана Тонга

Виверження вулкана викинуло до стратосфери близько 58 тисяч олімпійських басейнів вологи, які дрейфують у стратосфері і ось уже понад 8 місяців нагрівають Землю.

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Виверження підводного вулкана Тонга виявилося одним із найпотужніших за останні десятиліття на Землі. Воно почалося 13 січня 2022 року і досягло свого піку двома днями пізніше — вчені все ще вивчають наслідки цього катаклізму, пише Science Alert.

З моменту виверження минуло вже понад 8 місяців, проте вчені досі вивчають наслідки викидів в атмосферу тонн пари, попелу та вулканічних газів.

У процесі досліджень вченим вдалося з'ясувати, що внаслідок виверження вулкана Тонга в атмосферу було викинуто близько пів сотні тонн водяної пари. І це на додаток до величезної кількості попелу та вулканічних газів. За попередніми підрахунками, це збільшило кількість вологи у глобальній стратосфері приблизно на 5% — наслідки можуть бути обтяжливими.

Вчені дійшли висновку, що викид такої кількості додаткової вологи в стратосферу міг запустити цикл стратосферного охолодження та нагрівання поверхні — ці ефекти збереглися на понад 8 місяців і, найімовірніше, збережуться на найближчі наступні.

Дослідники з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA) зазначають, що зазвичай великі виверження вулканів охолоджують планету за рахунок викиду діоксиду сірки у верхні шари атмосфери, що фільтрує сонячне випромінювання. Проте разом із діоксидом сірки Тонга відправила до стратосфери рекордну кількість води та пари.

Аналіз показує, що протягом доби після виверження "паровий шлейф" поширився в атмосферу на близько 30 км, що істотно впливає на нагрівання Землі. Водяна пара поглинає сонячне випромінювання, як і діоксид сірки, проте він також повертає його у вигляді тепла. Таким чином, десятки мільйонів тонн вологи Тонга, які нині дрейфують у стратосфері, по суті є гігантською грілкою, що нагріває планету.

Вчені вважають, що для розсіювання цього нагрівального ефекту потрібно ще кілька місяців, так як пара легша за інші вулканічні аерозолі і менше схильний до впливу гравітації. По суті, виверження вулкана Тонга викинуло в стратосферу близько 58 тисяч олімпійських басейнів вологи, які дрейфують у стратосфері і вже понад 8 місяців нагрівають Землю.

Раніше Фокус писав про те, що виверження вулкана Тонга може пошкодити озоновий шар Землі.