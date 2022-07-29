Учені з'ясували, що виверження вулкана Тонга може пошкодити озоновий шар

Як зазначають експерти, велика кількість води, яка потрапила в стратосферу внаслідок вибуху Тонга, може посилити глобальне потепління.

15 січня 2022 під Тихим океаном сталося виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, вибух підняв колосальний шлейф води на висоту 53 км, пише IFLS.

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Використовуючи супутникові дані, дослідники підрахували, що внаслідок цієї події в стратосферу потрапило близько 146 мільярдів кг води, де вона може залишатися до 10 років і сприяти руйнуванню озонового шару.

Коли після виверження цунамі поширилося Тихим океаном, апарат Microwave Limb Sounder (MLS), який розташований на борту супутника NASA Aura, негайно приступив до роботи, спостерігаючи за змінами у вмісті діоксиду сірки та води в атмосфері Землі.

Проаналізувавши ці дані, автори нового дослідження дійшли висновку, що кількість викинутого діоксиду сірки була приблизно порівнянна з кількістю попередніх вивержень, проте кількість викинутої води була небаченою як за величиною (перевищуючи будь-які попередні значення в 17-річному рекорді MLS), так і за висотою (проникнення в мезосферу).

"Насправді, це не так і дивно, тому що кальдера Тонга раніше була розташована на глибині 150 м нижче рівня моря. Якщо ви також врахуєте, що виверження було найпотужнішим у 21 столітті, ви почнете розуміти, скільки морської води було викинуто в небо", — додали вчені.

Загалом, за оцінками дослідників, ця подія збільшила загальний вміст води в стратосфері приблизно на 10%. Зазвичай великі виверження вулканів надають охолоджувальний уплив на планету, оскільки з'єднання сірки, що викидаються ними, відбивають сонячне світло від атмосфери Землі. Вода з іншого боку поглинає енергію Сонця, а це означає, що таке значне збільшення вмісту води в стратосфері може посилити глобальне потепління.

Крім того, автори дослідження пояснюють, як молекули води, що реагують із атомами кисню в атмосфері, можуть призвести до збільшення вмісту гідроксиду. Такий поворот подій може сприяти виснаженню озонового шару Землі за допомогою процесу, відомого як радикальний гідроксильний цикл.

Що ще гірше, дослідники очікують, що діоксид сірки, випущений виверженням, розсіється протягом 2-3 років, але, як зазначають фахівці, шлейф води може висіти в атмосфері протягом 5-10 років. Іншими словами, ефект зігрівання водяної пари триватиме довше за охолоджувальний уплив виверження.

У результаті автори підсумовують, що Тонга може бути першим виверженням вулкана, що спостерігається, що впливає на клімат не через охолодження поверхні, викликане аерозолями вулканічних сульфатів, а швидше через нагрівання поверхні, викликане надлишковим вмістом води в атмосфері.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, що вулкан Тонга породив найшвидші хвилі з тих, що коли-небудь спостерігалися в атмосфері Землі. І що примітно, виверження було унікальним за своєю величиною та за швидкістю.