Ученые выяснили, что извержение вулкана Тонга может повредить озоновый слой

Как отмечают эксперты, большое количество воды, попавшее в стратосферу в результате взрыва Тонга, может усугубить глобальное потепление.

15 января 2022 года под Тихим океаном произошло извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, взрыв поднял колоссальный шлейф воды на высоту 53 км, пишет IFLS.

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Используя спутниковые данные, исследователи подсчитали, что в результате этого события в стратосферу попало около 146 миллиардов кг воды, где она может оставаться до 10 лет и способствовать разрушению озонового слоя.

Когда после извержения цунами распространились по Тихому океану, аппарат Microwave Limb Sounder (MLS), который находится на борту спутника NASA Aura, немедленно приступил к работе, наблюдая за изменениями в содержании диоксида серы и воды в атмосфере Земли.

Проанализировав эти данные, авторы нового исследования пришли к выводу, что количество выброшенного диоксида серы было примерно сопоставимо с количеством предыдущих извержений, однако количество выброшенной воды было невиданным как по величине (превышая любые предыдущие значения в 17-летнем рекорде MLS), так и высоте (проникновение в мезосферу).

"На самом деле, это не так уж и удивительно, так как кальдера Тонга раньше находилась на глубине 150 м ниже уровня моря. Если вы также учтете, что извержение было самым мощным в 21 веке, вы начнете понимать, сколько морской воды было выброшено в небо", — добавили ученые.

В целом, по оценкам исследователей, это событие увеличило общее содержание воды в стратосфере примерно на 10%. Обычно крупные извержения вулканов оказывают охлаждающее воздействие на планету, поскольку выбрасываемые ими соединения серы отражают солнечный свет от атмосферы Земли. Вода, с другой стороны, поглощает энергию Солнца, а это означает, что такое значительное увеличение содержания воды в стратосфере может усугубить глобальное потепление.

Кроме того, авторы исследования объясняют, как молекулы воды, реагирующие с атомами кислорода в атмосфере, способны привести к увеличению содержания гидроксида. Такой поворот событий может поспособствовать истощению озонового слоя Земли посредством процесса, известного как гидроксильный радикальный цикл.

Что еще хуже, исследователи ожидают, что диоксид серы, выпущенный извержением, рассеется в течение 2-3 лет, но как отмечают специалисты, шлейф воды может висеть в атмосфере в течение 5-10 лет. Иными словами, согревающий эффект водяного пара продлится дольше охлаждающего воздействие извержения.

В результате авторы заключают, что Тонга может быть первым наблюдаемым извержением вулкана, влияющим на климат не через охлаждение поверхности, вызванное аэрозолями вулканических сульфатов, а скорее через нагревание поверхности, вызванное избыточным содержанием воды в атмосфере.

Напомним, ранее ученые выяснили, что вулкан Тонга породил самые быстрые волны из когда-либо наблюдаемых в атмосфере Земли. И что примечательно, извержение было уникальным как по своей величине так и по скорости.