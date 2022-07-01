Відбивалися навколо планети шість разів: вулкан Тонга породив найшвидші хвилі на Землі

Виверження було унікальним як за своєю величиною, так і за швидкістю, а також по діапазону швидко рухливих гравітаційних і атмосферних хвиль, що створювалися ним.

У процесі свого нещодавнього дослідження вчені з'ясували, що атмосферні хвилі, викликані січневим виверженням підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, були найшвидшими з тих, що коли-небудь спостерігалися в атмосфері Землі, пише India Education Diary.

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Міжнародна група дослідників об'єднала великі супутникові дані з наземними спостереженнями, щоб показати, що виверження було унікальним як за своєю величиною, так і за швидкістю, а також по діапазону швидко рухливих гравітаційних і атмосферних хвиль.

Після серії невеликих вулканічних явищ, що розпочалися у грудні 2021 року, 15 січня цього року відбулося виверження Хунга Тонга, внаслідок чого утворився вертикальний шлейф, що сягав більш ніж на 50 км над поверхнею Землі.

Тепло, що виділяється водою і гарячим попелом у шлейфі, було найзначнішим джерелом гравітаційних хвиль на Землі протягом наступних 12 годин. Виверження справило брижі, схожі на гравітаційні хвилі, які, як показують супутникові спостереження, поширилися Тихоокеанським басейном.

Співавтор дослідження доктор Скотт Оспрі з Оксфордського університету зазначив, що виверження вулкана Хунга-Тонга може мати додаткові наслідки.

"Наше дослідження показує, як разюче відображення глобальних хвиль було викликано величезною кількістю морської води, що випарувалася під час виверження. Тим не менш, це ще не все. У міру того, як велика кількість водяної пари поширюється по стратосфері, нам варто звернути особливу увагу на антарктичну озонову дірку і на те, наскільки серйозною вона буде навесні", — підкреслив він.

Виверження також викликало хвилі в атмосфері, які відбивалися навколо планети майже шість разів і досягли швидкості — 320 м/с. Той факт, що одна подія домінувала у такому великому регіоні, описується авторами статті як унікальна у спостереженнях за кліматом, яка допоможе вченим покращити майбутні моделі атмосферної погоди та клімату.

"Це був справді величезний вибух, і він справді унікальний з погляду того, що наука спостерігала на сьогодні. Ми ніколи раніше не бачили атмосферних хвиль, що охоплюють весь світ, причому з такою швидкістю", — сказав провідний автор дослідження доктор Корвін Райт з Університету Бата.

Нагадаємо, що раніше експерти з'ясували, що виверження вулкана Тонга було таким самим потужним, як Кракатау в 1883 році. На думку дослідників, поява величезних атмосферних хвиль, спричинених виверженням вулкана, сприяли появі попередників цунамі в океані.