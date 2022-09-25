Гигантская грелка с 50 млн тонн пара. Ученые назвали последствия извержения вулкана Тонга

Извержение вулкана выбросило в стратосферу порядка 58 тысяч олимпийских бассейнов влаги, которые дрейфуют в стратосфере и вот уже более 8 месяцев нагревают Землю.

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Извержение подводного вулкана Тонга оказалось одним из наиболее мощных за последние десятилетия на Земле. Оно началось 13 января 2022 года и достигло своего пика двумя днями позже — ученые все еще изучают последствия этого катаклизма, пишет Science Alert.

С момента извержения прошло уже более 8 месяцев, однако ученые все еще изучают последствия выбросов в атмосферу тонн пара, пепла и вулканических газов.

В ходе исследований ученым удалось выяснить, что в результате извержения вулкана Тонга в атмосферу было выброшено около полусотни тонн водяного пара. И это в дополнение к огромному количеству пепла и вулканических газов. По предварительным подсчетам, это увеличило количество влаги в глобальной стратосфере приблизительно на 5% — последствия могут быть удручающими.

Ученые пришли к выводу, что выброс такого количество дополнительной влаги в стратосферу мог запустить цикл стратосферного охлаждения и нагрева поверхности — эти эффекты сохранились на более 8 месяцев и, вероятнее всего, сохранятся на ближайшие последующие.

Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) отмечают, что обычно крупные извержения вулканов охлаждают планету за счет выброса диоксида серы в верхние слои атмосферы, которая фильтрует солнечное излучение. Однако вместе с диоксидом серы Тонга отправила в стратосферу рекордное количество воды и пара.

Анализ показывает, что в течение суток после извержения "паровой шлейф" распространился в атмосферу на около 30 км, что существо влияет на нагрев Земли. Водяной пар поглощает солнечное излучение, как и диоксид серы, однако он также возвращает его в виде тепла. Таким образом десятки миллионов тонн влаги Тонги, которые ныне дрейфуют в стратосфере, по сути являются гигантской грелкой, нагревающей планету.

Ученые считают, что для рассеивания этого нагревающего эффекта потребуется еще несколько месяцев, так как пар легче других вулканических аэрозолей и меньше подвержен влиянию гравитации. По сути, извержение вулкана Тонга выбросило в стратосферу порядка 58 тысяч олимпийских бассейнов влаги, которые дрейфуют в стратосфере и вот уже более 8 месяцев нагревают Землю.

Ранее, Фокус писал о том, что извержение вулкана Тонга может повредить озоновый слой Земли.