Утечка газа из "Северного потока" может вызвать большую климатическую катастрофу, — Bloomberg

Журналисты пишут, что в трубопроводах "Северного потока" нет механизмов сдерживания, а потому оттуда в скором времени вытечет почти весь газ.

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700-метровая лужа бурлящей воды в Балтийском море, образовавшаяся в результате разрыва газопровода "Северный поток", может стать причиной климатической катастрофы. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По оценкам немецких аналитиков, в результате выбросов в атмосферу попало около 300 тысяч метрических тонн метана, одного из самых мощных парниковых газов. Это количество газа будет иметь примерно такое же влияние на климат в течение 20-летнего периода, как и ежегодные выбросы примерно 5,48 млн автомобилей в США.

Федеральное агентство по охране окружающей среды Германии заявило, что его расчет количества выбрасываемого метана основан на предполагаемом состоянии заполнения и информации об объеме из двух трубопроводов.

"На трубопроводах нет механизмов сдерживания, поэтому все содержимое труб, вероятно, вытечет", — говорится в заявлении ведомства.

В материале сказано, что метан обладает в 84 раза большей согревающей способностью, чем углекислый газ в течение первых 20 лет пребывания в атмосфере, но после этого быстро разлагается. Официальные лица Дании заявили, что более половины газа из разорванных трубопроводов уже утекло в Балтийское море, и ожидается, что большая часть оставшегося газа покинет трубопроводы к ближайшему воскресенью.

Как заявил глава Датского энергетического агентства Кристоффер Ботцау, выбросы метана составят около 32% ежегодных выбросов парниковых газов в стране.

Журналисты пишут, что оценка точного количества метана, выброшенного в атмосферу, является чрезвычайно сложной задачей. Крупнейший известный выброс метана в США произошел в 2015 году на газохранилище в каньоне Алисо, Лос-Анджелес, где за несколько месяцев было выброшено около 97 100 метрических тонн метана. Для сравнения, утечки из "Северного потока" могли произойти в течение нескольких часов.

GHGSat Inc., компания, занимающаяся спутниковым мониторингом выбросов, заявила, что нарушения трубопроводов Nord Stream могли привести к утечке 500 метрических тонн метана в час — в 10 раз больше, чем утечка в Алисо на пике.

Ранее Фокус сообщал, что Россия могла взорвать "Северный поток" с помощью подводного дрона. По мнению источника, в военном ведомстве, россияне могли доставить взрывчатку к газопроводам еще несколько месяцев назад, чтобы взорвать ее в нужный момент.

Еще напомним, что газопроводы "Северный поток" могут навсегда выйти из строя. Германские специалисты считают, что, если внутрь труб попадет много морской воды, это спровоцирует появление коррозии. В таком случае газопроводы больше нельзя будет использовать.

Также сообщалось, что газопровод "Северный поток" взорвали с помощью "100 кг динамита". Военный аналитик Майкл Кларк объяснил, что для подобных разрушений понадобилась бы подводная лодка. Он считает, что таким образом война в Украине переходит на Балтику.