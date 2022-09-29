Витік газу з "Північного потоку" може спричинити велику кліматичну катастрофу, — Bloomberg

Журналісти пишуть, що у трубопроводах "Північного потоку" немає механізмів стримування, а тому звідти незабаром витече майже весь газ.

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700-метрова калюжа вируючої води в Балтійському морі, що утворилася внаслідок розриву газопроводу "Північний потік", може спричинити кліматичну катастрофу. Про це повідомляє видання Bloomberg.

За оцінками німецьких аналітиків, у результаті викидів в атмосферу потрапило близько 300 тисяч метричних тонн метану, одного із найпотужніших парникових газів. Ця кількість газу матиме приблизно такий самий вплив на клімат протягом 20-річного періоду, як і щорічні викиди приблизно 5,48 млн автомобілів у США.

Федеральне агентство з охорони навколишнього середовища Німеччини заявило, що його розрахунок кількості метану, що викидається, заснований на передбачуваному стані заповнення та інформації про обсяг з двох трубопроводів.

"На трубопроводах немає механізмів стримування, тому весь вміст труб, ймовірно, витікає", — йдеться у заяві відомства.

У матеріалі сказано, що метан має в 84 рази більшу зігрівальну здатність, ніж вуглекислий газ протягом перших 20 років перебування в атмосфері, але після цього швидко розкладається. Офіційні особи Данії заявили, що більша частина газу з розірваних трубопроводів вже вибігло в Балтійське море, і очікується, що більша частина газу залишить трубопроводи до найближчої неділі.

Як заявив голова Данського енергетичного агентства Крістоффер Ботцау, викиди метану становитимуть близько 32% щорічних викидів парникових газів у країні.

Журналісти пишуть, що оцінка точної кількості метану, викинутого в атмосферу, є надзвичайно складним завданням. Найбільший відомий викид метану в США відбувся у 2015 році на газосховищі в каньйоні Алісо, Лос-Анджелес, де за кілька місяців було викинуто близько 97 100 тонн метану. Для порівняння, витоку з "Північного потоку" могли статися протягом кількох годин.

GHGSat Inc., компанія, що займається супутниковим моніторингом викидів, заявила, що порушення трубопроводів Nord Stream могли призвести до витоку 500 метричних тонн метану на годину — в 10 разів більше, ніж витік в Алісо на піку.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія могла підірвати "Північний потік" за допомогою підводного дрону. На думку джерела, у військовому відомстві росіяни могли доставити вибухівку до газопроводів ще кілька місяців тому, щоби підірвати її в потрібний момент.

Ще нагадаємо, що газопроводи "Північний потік" можуть назавжди вийти з ладу. Німецькі фахівці вважають, що якщо всередину труб потрапить багато морської води, це спровокує появу корозії. У такому разі газопроводи більше не можна буде використовувати.

Також повідомлялося, що газопровід "Північний потік" підірвали за допомогою "100 кг динаміту". Військовий аналітик Майкл Кларк пояснив, що для таких руйнувань знадобився б підводний човен. Він вважає, що у такий спосіб війна в Україні переходить на Балтику.