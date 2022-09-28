Все через морську воду: газопроводи "Північний потік" можуть назавжди вийти з ладу

Німецькі фахівці вважають, що якщо в труби потрапить багато морської води, це спровокує появу корозії. У такому разі газопроводи більше не можна буде використовувати.

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Служби безпеки Німеччини припускають, що три труби балтійського газопроводу "Північний потік-1" та "Північний потік-2" можуть назавжди залишитися непридатними для використання, якщо їх не зможуть швидко відремонтувати. Про це повідомляє Tagesspiegel. Джерела в німецькому уряді розповіли виданню, що якщо з ремонтом затягнуть, у трубопровід потрапить багато морської води, яка спричинить корозію. У такому разі газопроводи стануть непридатними.

[ + – ] Газопроводи "Північний потік" зазнали пошкоджень у Балтійському морі в районі датського острова Борнхольм

Наразі в уряді створено кризову групу, яка займається розслідуванням інциденту та обговорює можливі наслідки аварій на газопроводах. Ухвалено рішення посилити контроль над суверенними водами Німеччини з боку федеральної поліції. Кораблі уважно стежитимуть за маршрутами критично важливої інфраструктури. Також посилять охорону прибережних районів Північного і Балтійського морів і захист терміналів зрідженого газу, які будують, а також підводних телекомунікаційних кабелів.

Видання зазначає, що німецькі органи безпеки та Федеральна розвідувальна служба підозрюють, що мають справу з актом саботажу.

Кому вигідно інцидент?

Як повідомлялося раніше, різке зниження тиску в газопроводі "Північний потік-2" росіяни виявили 26 вересня. Витік газу зафіксували у водах Данії поруч з островом Борнхольм, що належить їй. Потім тиск упав і на обох нитках газопроводу "Північний потік — 1".

27 вересня данські військові опублікували відео, на якому видно наслідки аварій: море в районі витоку вирує, ширина плями забрудненої води сягає кількох сотень метрів.

МЗС Росії завуальовано звинуватило в США в тому, що сталося. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що відразу три витоки можуть свідчити про саботаж, адже повірити в такі збіги складно.

В Офісі президента України звинуватили в інциденті росіян, які так здійснили акт агресії щодо Євросоюзу.

Шведські сейсмологи повідомили, що зафіксували вибухи, потужність яких склала понад сотню кілограмів у тротиловому еквіваленті. Військовий аналітик Майкл Кларк вважає, що відбулася диверсія, тому що для таких пошкоджень знадобилася задіяти підводний човен. Вигідною є вона Росії, яка таким чином загрожує Європі напередодні зими, при цьому інцидент свідчить про те, що війна переходить на Балтику.