Пошкодження на нитках "Північного потоку" мають безпрецедентний характер, — оператор проєкту

За даними компанії Nord Stream AG, поки що неможливо назвати терміни відновлення газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2". ЗМІ вважають, що причиною ушкоджень може бути диверсія.

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Одночасні пошкодження трьох ниток морських газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" мають безпрецедентний характер. Про це заявив оператор проєкту Nord Stream AG, повідомляє агентство ТАРС.

Компанія уточнила, що терміни відновлення газотранспортної інфраструктури оцінити поки що неможливо.

Оператор не повідомляє, з яких причин газопроводи, що проходять із РФ до Німеччини дном Балтійського моря, вийшли з ладу. Однак німецьке видання Tagesspiegel із посиланням на власні джерела пише, що витік газу може бути результатом диверсії.

"Усе свідчить проти того, що дві НП — це просто результат випадкового збігу", — стверджує видання.

"Північний потік": що сталося

26 вересня компанія-оператор Nord Stream 2 AG, що обслуговує газопровід "Північний потік-2", повідомила про різке падіння тиску на нитці А зі 105 до 7 бар. Витік газу зафіксували у водах Данії поряд із Борнхольмом. У радіусі п'яти морських миль через НП оголосили заборонену зону.

Пізніше стало відомо, що тиск упав і на обох лініях газопроводу "Північний потік-1". Морське управління Швеції зафіксувало витік газу у шведських і данських водах.

Міністерство в справах економіки та захисту клімату ФРН стверджує, що поки що не з'ясувало причину, через яку сталося падіння тиску в газопроводах.

Щодо обох випадків витоку розпочато розслідування, у якому беруть участь органи безпеки Німеччини, пише Tagesspiegel.

Водночас не слід очікувати результатів протягом короткого часу, оскільки фахівцям для з'ясування причин потрібно досягти дна Балтійського моря.

Нагадаємо, газопровід "Північний потік-1", який простоював із 31 серпня нібито з технічних несправностей, відновив свою роботу 3 вересня. За інформацією агентства Reuters, роботу газопроводу відновили після ремонтних робіт.