Повреждения на нитках "Северного потока" носят беспрецедентный характер, – оператор проекта

По данным компании Nord Stream AG, пока невозможно назвать сроки восстановления газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". СМИ считают, что причиной повреждений может быть диверсия.

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Одновременные повреждения трех ниток морских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" носят беспрецедентный характер. Об этом заявил оператор проекта Nord Stream AG, передает агентство ТАСС.

Компания уточнила, что сроки восстановления газотранспортной инфраструктуры оценить пока невозможно.

Оператор не сообщает, по каким причинам газопроводы, проходящие из РФ в Германию по дну Балтийского моря, вышли из строя. Однако немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на собственные источники пишет, что утечка газа может быть результатом диверсии.

Все свидетельствует против того, что два ЧП –– это просто результат случайного совпадения, утверждает издание.

"Северный поток": что произошло

26 сентября компания-оператор Nord Stream 2 AG, обслуживающая газопровод "Северный поток-2", сообщила о резком падении давления на нитке А с 105 до 7 бар. Утечку газа зафиксировали в водах Дании рядом с Борнхольмом. В радиусе пяти морских миль из-за ЧП объявили запретную зону.

Позже стало известно, что давление упало и на обеих линиях газопровода "Северный поток-1". Морское управление Швеции зафиксировало утечки газа в шведских и датских водах.

Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ утверждает, что пока не выяснило причину, по которой произошло падение давления в газопроводах.

По обоим случаям утечки было начато расследование, в котором принимают участие органы безопасности Германии, пишет Tagesspiegel.

В то же время, не следует ожидать результатов в течение короткого времени, так как специалистом для выяснения причин нужно достичь дна Балтийского моря.

Напомним, газопровод "Северный поток-1", который простаивал с 31 августа якобы по техническим неисправностям, , возобновил свою работу 3 сентября. По информации агентства Reuters работа газопровода была восстановлена после ремонтных работ.