"Северный поток-1" возобновил свою работу, — Reuters

Газопровод, который простаивал фактически с 31 августа, за последний час увеличил поток газа до показателей в 184 кВт/ч.

Газопровод "Северный поток-1", который был остановлен 31 августа якобы по техническим неисправностям, возобновил работу в субботу, 3 сентября. Об этом сообщает Reuters.

В агентстве утверждают, что за последний час поток газа по трубе увеличился до 184 кВт/ч.

По версии Reuters работа газопровода была восстановлена после ремонтных работ.

Что известно об остановке газопровода "Северный поток -1"

С 27 июля трубопровод был задействован лишь на 20% от максимальной мощности. Такая ситуация сложилась из-за санкций, которым подвергся "Газпром". Санкции, в свою очередь, стали ответом европейских стран на развязанную РФ войну в Украине.

В среду, 31 августа, "Газпром" прекратил поставлять газ по трубопроводу "Северный поток". Официальная причина — планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате.

Поставки газа после 2:00 сократились с 14,4 млн кВт/ч до 10 тыс кВт/ч, а после 6:00 вообще упали до 0.

В пятницу, 2 сентября, "Газпром" сообщил о том, что технические специалисты компании обнаружили повреждения, до устранения которых вынужден полностью остановить прокачку по газопроводу.

Важно

"Тыкал пальцами": в РФ заявили, что Олаф Шольц мог повредить турбину "Северного потока"

Российский газовый монополист утверждал, что причина поломки — утечка масел. Якобы по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора, на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты, входящей в состав двигателя и в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления ГПА.

Несколько позже спикер Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что "Газпром" объявил о закрытии газопровода "Северный поток" под лживым предлогом.

"Заявление "Газпрома" сегодня днем о том, что он в очередной раз закрывает "Северный поток-1" под ложным предлогом, является еще одним подтверждением его ненадежности как поставщика. Это также доказательство цинизма России, поскольку она предпочитает сжигать газ вместо того, чтобы выполнять контракты", — написал Мамер на своей странице в соцсети.

"Северный поток -1" — часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал — Европа". Помимо Северного потока, в ветку входят газопровод "Грязовец — Выборг" в России и газопроводы OPAL и NEL в Германии.

Его протяженность — 1224 км.

Напомним, ранее в России заявили о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, осматривая место хранения турбины для газопровода "Северный поток", мог дать повод "Газпрому" не запускать прокачку газа в Европу. Сотрудники завода Siemens якобы нарушили протокол безопасности, пропустив немецкого канцлера в помещение, где находится важная деталь — турбина, от которой зависят поставки газа в Европу.

"Подходит, хватает руками, тыкает пальцами, может, жвачку там оставляет, может, гайку открутил и положил в карман", — возмутился представитель Института национальной энергетики РФ.

Фокус также писал, что 11 июля "Газпром" объявил об остановке прокачки газа в Европу через "Северный поток". Монополист это решение объяснил тем, что Канада не вернула газотурбину производства Siemens после ремонта.