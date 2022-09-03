"Північний потік-1" відновив свою роботу, — Reuters

Газопровід, який простоював фактично з 31 серпня, за останню годину збільшив потік газу до показників 184 кВт/год.

Газопровід "Північний потік-1", зупинений 31 серпня нібито з технічних несправностей, відновив роботу в суботу, 3 вересня. Про це повідомляє Reuters.

В агентстві стверджують, що за останню годину потік газу по трубі збільшився до 184 кВт/год.

За версією Reuters роботу газопроводу було відновлено після ремонтних робіт.

Що відомо про зупинку газопроводу "Північний потік-1"

З 27 липня трубопровід був задіяний лише на 20% максимальної потужності. Така ситуація склалася через санкції, накладені на "Газпром". Санкції, зі свого боку, стали відповіддю європейських країн на розв'язану РФ війну в Україні.

У середу, 31 серпня, "Газпром" припинив постачати газ трубопроводом "Північний потік". Офіційна причина — планово-попереджувальні роботи на газоперекачувальному агрегаті.

Постачання газу після 02:00 скоротилося з 14,4 млн кВт/год до 10 тис кВт/год, а після 06:00 взагалі впало до 0.

У п'ятницю, 2 вересня, "Газпром" повідомив про те, що технічні фахівці компанії виявили ушкодження, до усунення яких змушений повністю зупинити прокачування газопроводом.

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"Тикав пальцями": в РФ заявили, що Олаф Шольц міг пошкодити турбіну "Північного потоку"

Російський газовий монополіст стверджував, що причина поломки — витік олій. Нібито по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора, на кабельному з'єднанні приєднувальної плити, що входить до складу двигуна і в районі кабельної лінії в зовнішній клемній шафі системи автоматичного управління ГПА.

Дещо пізніше спікер Єврокомісії Ерік Мамер зазначив, що "Газпром" оголосив про закриття газопроводу "Північний потік" під брехливим приводом.

"Заява "Газпрому" сьогодні вдень про те, що він укотре закриває "Північний потік-1" під хибним приводом, є ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника. Це також доказ цинізму Росії, оскільки вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти", — написав Мамер на своїй сторінці в соцмережі.

"Північний потік-1" — частина магістрального газопроводу між Росією та Німеччиною, що проходить по дну Балтійського моря. Є морською частиною однієї з гілок системи газопроводів "Ямал — Європа". Крім Північного потоку, у гілку входять газопровід "Грязовець — Виборг" у Росії та газопроводи OPAL та NEL у Німеччині.

Його протяжність — 1 224 км.

Нагадаємо, раніше в Росії заявили про те, що канцлер ФРН Олаф Шольц, оглядаючи місце зберігання турбіни для газопроводу "Північний потік", міг дати привід "Газпрому" не запускати прокачування газу до Європи. Співробітники заводу Siemens нібито порушили протокол безпеки, пропустивши німецького канцлера до приміщення, де є важлива деталь — турбіна, від якої залежать постачання газу до Європи.

"Підходить, хапає руками, тицяє пальцями, може, жуйку там залишає, може, гайку відкрутив і поклав у кишеню", — обурився представник Інституту національної енергетики РФ.

Фокус також писав, що 11 липня "Газпром" оголосив про зупинення прокачування газу до Європи через "Північний потік". Монополіст це рішення пояснив тим, що Канада не повернула газотурбіну виробництва Siemens після ремонту.