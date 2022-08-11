"Тыкал пальцами": в РФ заявили, что Олаф Шольц мог повредить турбину "Северного потока"

Сотрудники завода Siemens якобы нарушили протокол безопасности, пропустив немецкого канцлера в помещение, где находится важная деталь — турбина, от которой зависят поставки газа в Европу. "Подходит, хватает руками, тыкает пальцами, может, жвачку там оставляет, может, гайку открутил и положил в карман", — возмутился представитель Института национальной энергетики РФ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, осматривая место хранения турбины для газопровода "Северный поток", мог дать повод "Газпрому" не запускать прокачку газа в Европу. Такое заявление в эфире пропагандистского шоу "Соловьев LIVE" сделал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

В частности, российский чиновник предположил, что Олаф Шольц мог осложнить процедуру передачи газотурбины из Канады в ФРГ. По словам Фролова, немецкий канцлер лично участвовал в осмотре турбины "Северного потока", по итогам которого заявил о ее полной готовности для использования.

Фролов утверждает, что на видео не было видно контейнера, который должны использовать для транспортировки турбин авиасообщением. Более того, чиновник возмутился тем, что Олафа Шольца допустили к осмотру важной детали газопровода "Северный поток", которая была доставлена в Канаду для проведения внепланового ремонта.

"Можно, конечно, сказать: это же целый канцлер Германии. Но с точки зрения взаимоотношений Siemens и "Газпрома" этот человек – никто, абсолютно левый, не имеющий отношения ни к первой, ни ко второй компании. Почему для него открыли эту турбину, почему он ее смотрит и заглядывает внутрь?" — возмутился Фролов в эфире шоу Соловьева.

Замгендиректора Института нацэнергетики предположил, что допуск Олафа Шольца к газотурбине дает повод монополисту — компании "Газпром" не принимать турбину из Канады после проведения ремонта. По мнению Фролова, немецкий канцлер мог даже ненароком повредить необходимое для работы "Северного потока" оборудование.

"Зачем-то для него распаковали, ему показывают. Ограждения нет. Подходит Шольц, хватает руками, тыкает пальцами, может, жвачку там оставляет, может, гайку открутил и положил в карман", — продолжил чиновник.

Напомним, 11 июля "Газпром" объявил об остановке прокачки газа в Европу через "Северный поток". Монополист это решение объяснил тем, что Канада не вернула газотурбину производства Siemens после ремонта. Правительство Германии призывало канадские власти вернуть России оборудование, попавшее под санкции, поскольку это позволяет Кремлю не запускать прокачку газа через трубопровод.

Позже стало известно, что Канада вернет "Газпрому" турбину Siemens и усилит санкции против страны-агрессора. МИД Украины, в свою очередь, выступил против такой инициативы Оттавы и предупредил, что Россия продолжит использовать энергетику как метод влияния на другие страны.

Всемирный конгресс украинцев и представители диаспоры в Канаде в ответ на решение Оттавы подали иск с требованием не возвращать России турбину Siemens для возобновления работы "Северного потока". После транспортировки оборудования в Германию важную деталь трубопровода проинспектировал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Политик после визита на завод Siemens сделал вывод, что турбина готова к отправке в Россию.