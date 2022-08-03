Готова к отправке в РФ: Шольц осмотрел турбину для "Северного потока" (видео)

По словам канцлера Германии, оборудование полностью готово к эксплуатации, и России надо только сделать запрос. Причин для сокращения поставок газа из РФ нет, подчеркнул он.

Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня, 3 августа, приехал на завод Siemens Energy, чтобы осмотреть турбину для газопровода "Северный поток", доставленную из Канады. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

После посещения производственной площадки компании Siemens в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур Шольц подчеркнул, что турбина полностью готова к транспортировке и эксплуатации на газопроводе.

"На Siemens Energy я увидел своими глазами: турбина на месте и готова к работе в любой момент", – прокомментировал немецкий политик.

По его словам, России осталось только сделать запрос, чтобы получить оборудование. В частности, российская сторона должна предоставить таможенные и транспортные документы. Со стороны Германии нет никаких препятствий для транспортировки оборудования, уверяют в Берлине.

"Технических причин для снижения поставок газа [у России] нет", – добавил он.

[ + – ] Объемы газа в Германии в 2020-2022 годах.

Вчера, 2 августа, Шольц также написал, что страна-агрессора использовала турбину лишь как предлог для прекращения поставок согласованного объема газа.

"Благодаря Джастину Трюдо [премьер-министр Канады] мы смогли раскрыть блеф Путина", – уточнил он.

Напомним, с 11 июля Россия прекратила поставлять газ в Европу по газопроводу "Северный поток-1". Газпром объяснил это тем, что компания Siemens в Канаде задержала ремонт газоперекачивающей турбины, необходимой для работы газопровода.

14 июля правительство Канады приняло решение сделать исключение в антироссийских санкциях и вернуть Газпрому отремонтированную турбину для газопровода "Северный поток-1". По словам премьер-министра страны Джастина Трюдо, для Канады это было "очень трудным решением".