"Очень трудное решение": Канада вернет отремонтированную турбину Газпрому, — Reuters

В то же время представители Конгресса украинцев в Канаде намерены обратиться в Федеральный суд с требованием отменить данное решение. В Конгрессе считают, что отменять санкционный режим против России абсолютно неприемлемо.

Правительство Канады приняло решение сделать исключение в антироссийских санкциях и вернуть Газпрому отремонтированную турбину для газопровода "Северный поток-1". По словам премьер-министра страны Джастина Трюдо, для Канады это было "очень трудным решением", сообщает агентство Reuters.

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По его словам, санкционные ограничения, которые направлены против президента Владимира Путина и его окружения, не должны быть причинять вред союзникам и населению западных стран. Кроме того Трюдо заверил, что Канада и впредь будет продолжать безоговорочно поддерживать Украину.

"Они (санкции) направлены против Путина и его пособников и не направлены на причинение вреда нашим союзникам и их населению", — заявил Трюдо.

Протест украинского конгресса

В то же время группа представителей Конгресса украинцев в Канаде, представляющая украинскую диаспору, заявила, что она добивается судебного пересмотра решения канадского правительства освободить возврат турбины от антироссийских санкций.

Такой шаг обусловлен тем, что Оттава выдаст "ограниченное по времени и отзывное разрешение" на освобождение возврата турбины от российских санкций. Канадское правительство аргументирует это тем, что европейские страны все еще нуждаются в поставках газа из РФ, до того времени, пока Европа не сможет обеспечить свою независимость от российских энергоносителей.

"Это освобождение от санкционного режима против России абсолютно неприемлемо. Существуют реальные альтернативы для удовлетворения потребностей Германии в газе, включая покупку через украинский трубопровод", — говорится в заявлении украинского конгресса.

В связи с этим представители конгресса требуют пересмотра решения правительства в судебном порядке. По мнению украинского конгресса, Федеральный суд должен признать, что решение о выдаче разрешения компании Siemens было необоснованным и несанкционированным, и следовательно отменить это разрешение.

Напомним, что с 11 июля Россия прекратила поставлять газ в Европу по газопроводу "Северный поток-1". Об этом Газпром предупреждал еще 14 июня, поскольку компания Siemens в Канаде задержала ремонт газоперекачивающей турбины, необходимой для работы газопровода.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 июля заявил, что ремонт турбины газопровода "Северный поток-1" — это не надуманный ремонт, а плановое техобслуживание. Если турбину вернут, Россия сможет даже увеличить прокачку газа в европейские страны.