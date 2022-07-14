"Дуже важке рішення": Канада поверне відремонтовану турбіну Газпрому, — Reuters

Водночас представники Конгресу українців у Канаді мають на меті звернутися до Федерального суду з вимогою скасувати це рішення. У Конгресі вважають, що скасовувати санкційний режим проти Росії є абсолютно неприйнятним.

Уряд Канади вирішив зробити виняток в антиросійських санкціях і повернути Газпрому відремонтовану турбіну для газопроводу "Північний потік-1". За словами прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо, для Канади це було дуже важким рішенням, повідомляє агентство Reuters.

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За його словами, санкційні обмеження, спрямовані проти президента Володимира Путіна та його оточення, не повинні завдавати шкоди союзникам та населенню західних країн. Крім того, Трюдо запевнив, що Канада і надалі продовжуватиме беззастережно підтримувати Україну.

"Вони (санкції) спрямовані проти Путіна та його посібників і не спрямовані на заподіяння шкоди нашим союзникам та їх населенню", — заявив Трюдо.

Протест українського конгресу

Водночас група представників Конгресу українців у Канаді, яка представляє українську діаспору, заявила, що вона домагається судового перегляду рішення канадського уряду звільнити повернення турбіни від антиросійських санкцій.

Такий крок обумовлений тим, що Оттава видасть "обмежений за часом і дозвіл на відкликання" на звільнення повернення турбіни від російських санкцій. Канадський уряд аргументує це тим, що європейські країни все ще потребують постачання газу з РФ, доки Європа не зможе забезпечити свою незалежність від російських енергоносіїв.

"Це звільнення від санкційного режиму проти Росії є абсолютно неприйнятним. Існують реальні альтернативи для задоволення потреб Німеччини в газі, включаючи купівлю через український трубопровід", — йдеться у заяві українського конгресу.

У зв'язку з цим представники конгресу вимагають перегляду рішення уряду у судовому порядку. На думку українського конгресу, Федеральний суд має визнати, що рішення про видачу дозволу компанії Siemens було необґрунтованим та несанкціонованим, і, отже, скасувати цей дозвіл.

Нагадаємо, що з 11 липня Росія припинила постачати газ до Європи газопроводом "Північний потік-1". Про це Газпром попереджав ще 14 червня, оскільки компанія Siemens у Канаді затримала ремонт газоперекачуючої турбіни, необхідної для роботи газопроводу.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 8 липня заявив, що ремонт турбіни газопроводу "Північний потік-1" — це не надуманий ремонт, а планове техобслуговування. Якщо турбіну повернуть, Росія зможе навіть збільшити прокачування газу до європейських країн.