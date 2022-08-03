Готова до відправлення в РФ: Шольц оглянув турбіну для "Північного потоку" (відео)
За словами канцлера Німеччини, обладнання повністю готове до експлуатації, і Росії треба лише зробити запит. Причин для скорочення постачання газу з РФ немає, наголосив він.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні, 3 серпня, приїхав на завод Siemens Energy, щоб оглянути турбіну газопроводу "Північний потік", доставлену з Канади. Про це він повідомив у себе у Twitter.
Після відвідування виробничого майданчика компанії Siemens у місті Мюльхайм-ан-дер-Рур Шольц наголосив, що турбіна повністю готова до транспортування та експлуатації на газопроводі.
"На Siemens Energy я побачив на власні очі: турбіна на місці та готова до роботи будь-якої миті", — прокоментував німецький політик.
За його словами, Росії залишилося лише зробити запит, щоби отримати обладнання. Зокрема, російська сторона має надати митні та транспортні документи. З боку Німеччини немає жодних перешкод для транспортування обладнання, запевняють у Берліні.
"Технічних причин для зниження постачання газу [у Росії] немає", — додав він.
Учора, 2 серпня, Шольц також написав, що країна-агресора використовувала турбіну лише як привід для припинення постачання узгодженого обсягу газу.
"Завдяки Джастіну Трюдо [прем'єр-міністр Канади] ми змогли розкрити блеф Путіна", — уточнив він.
Нагадаємо, з 11 липня Росія припинила постачати газ до Європи газопроводом "Північний потік-1". Газпром пояснив це тим, що компанія Siemens у Канаді затримала ремонт газоперекачувальної турбіни, необхідної для роботи газопроводу.
14 липня уряд Канади вирішив зробити виняток в антиросійських санкціях і повернути Газпрому відремонтовану турбіну для газопроводу "Північний потік-1". За словами прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо, для Канади це було "дуже важким рішенням".