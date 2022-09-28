Все из-за морской воды: газопроводы "Северный поток" могут навсегда выйти из строя

Германские специалисты считают, что если внутрь труб попадет много морской воды, это спровоцирует появление коррозии. В таком случае газопроводы больше нельзя будет использовать.

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Службы безопасности Германии предполагают, что три трубы балтийского газопровода "Северный поток-1" и "Северный поток-2 " могут навсегда остаться непригодными для использования, если их не смогут быстро отремонтировать. Об этом сообщает Tagesspiegel. Источники в германском правительстве рассказали изданию, что, если с ремонтом затянут, в трубопровод попадет много морской воды, которая вызовет коррозию. В таком случае газопроводы придут в негодность.

[ + – ] Газопроводы "Северный поток" получили повреждения в Балтийском море в районе датского острова Борнхольм

Сейчас в правительстве создана кризисная группа, которая занимается расследованием инцидента и обсуждает возможные последствия аварий на газопроводах. Принято решение усилить контроль над суверенными водами Германии со стороны федеральной полиции. Корабли будут внимательно следить за маршрутами критически важной инфраструктуры. Также будет усилена охрана прибрежных районов Северного и Балтийского морей и защита строящихся терминалов сжиженного газа, а также подводных телекоммуникационных кабелей.

Издание отмечает, что германские органы безопасности и Федеральная разведывательная служба подозревают, что имеют дело с актом саботажа.

Кому выгоден инцидент?

Как сообщалось ранее, резкое снижение давления в газопроводе "Северный поток-2" россияне обнаружили 26 сентября. Утечку газа зафиксировали в водах Дании рядом с принадлежащим ей островом Борнхольм. Затем давление упало и на обеих нитках газопровода "Северный поток — 1".

27 сентября датские военные опубликовали видео, на котором видны последствия аварий: море в районе утечки бурлит, ширина пятна загрязненной воды достигает нескольких сотен метров.

МИД России завуалированно обвинил в произошедшем США. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что сразу три утечки могут свидетельствовать о саботаже, ведь поверить в такие совпадения сложно.

В Офисе президента Украины обвинили в инциденте россиян, которые таким образом осуществили акт агрессии по отношению к Евросоюзу.

Шведские сейсмологи сообщили, что зафиксировали взрывы, мощность которых составила более сотни килограмм в тротиловом эквиваленте. Военный аналитик Майкл Кларк считает, что произошла диверсия, потому что для таких повреждений понадобилась бы задействовать подводную лодку. Выгодна она России, которая таким образом угрожает Европе накануне зимы, при этом инцидент свидетельствует о том, что война переходит на Балтику.