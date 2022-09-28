Росія могла підірвати "Північний потік" за допомогою підводного дрона, — МО Великобританії

На думку джерела у військовому відомстві, росіяни могли доставити вибухівку до газопроводів ще кілька місяців тому, щоби підірвати її в потрібний момент.

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На Заході ніхто не сумнівається, що аварії на газопроводах "Північний потік" є саботажем. Про це заявляють як політики, так і представники НАТО. Джерело The Times у Міністерстві оборони Великобританії розповіло, що можлива диверсія Росії на газопроводах "ймовірно, була навмисною і запланованою". Для цього використовували вибухові пристрої, скинуті у море за кілька тижнів до інциденту.

На думку джерела в Міноборони, найімовірнішим сценарієм була таємна доставка до деяких ділянок газопроводів у Балтійському морі автономного підводного дрона з корисним навантаженням. Підводний апарат могли запустити з невеликого судна, наприклад, рибальського, потім вибухові пристрої скинули поряд із трубами.

"Вони могли перебувати там місяцями, очікуючи команди вибухнути", — сказало джерело.

Він зазначив, що, якщо це справа рук росіян, це означає, що вони пішли на крайні заходи, оскільки Росія не має важелів впливу на Захід, крім одного — продажу йому природного газу.

З чого зроблені газопроводи "Північний потік"?

Під час будівництва газопроводів застосовують спеціальні труби. За даними оператора газопроводу Nord Stream, вони виготовлені зі сталі завтовшки 41 мм і покриті бетоном завтовшки до 110 мм. Кожна 12-метрова секція трубопроводу важить близько 24 тонн. Експерти кажуть, що для пошкодження таких споруд необхідно використати багато вибухівки.

[ + – ] Схема газопроводів "Північний потік" та місць вибухів

Трубопроводи розірвані підводними вибухами, за силою порівнянними з невеликим землетрусом, ударні хвилі зафіксовані на відстані до 1200 км. За оцінками члена шведської сейсмічної мережі Бьорна Лунда, сила вибуху була такою, що для диверсії потрібно понад 100 кг динаміту або тротилу.

Експерт із підводних човнів Х.І. Саттон зазначає, що витік стався в морі на глибині всього 70 м. Тому він припустив, що диверсії, найімовірніше, здійснені з використанням підводних безпілотників і водолазів, а не підводних човнів, які недоцільно використовувати на таких глибинах.

Том Шарп, який 25 років відслужив у Королівському флоті, командуючи чотирма військовими кораблями, у розмові з журналістами зазначив, що використання рибальського судна для розгортання підводного безпілотника було б дуже розумним способом проведення прихованого саботажу.

Він погоджується з тим, що вибухівку могли давно доставити до газопроводів, щоб підірвати її в потрібний момент.

Взаємні звинувачення

Як повідомлялося раніше, різке зниження тиску в газопроводі "Північний потік-2" росіяни виявили 26 вересня. Витік газу зафіксували у водах Данії поруч з островом Борнхольм, що належить їй. Потім тиск упав і на обох нитках газопроводу "Північний потік — 1".

27 вересня данські військові опублікували відео, на якому видно наслідки аварій: море в районі витоку вирує, ширина плями забрудненої води сягає кількох сотень метрів.

МЗС Росії завуальовано звинуватило у США, що сталося. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що відразу три витоки можуть свідчити про саботаж, адже повірити в такі збіги складно.

В Офісі президента України звинуватили в інциденті росіян, які таким чином здійснили акт агресії щодо Євросоюзу.