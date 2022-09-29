"Історична подія": Флорида потерпає від урагану "Іан", який задав великих руйнувань (фото)

Місцева влада оголосила евакуацію з прибережних міст. Експерти заявили, що це шторм, про який американці говоритимуть ще довгі роки.

Related video

Ураган "Іан" дістався узбережжя Мексиканської затоки Флориди з катастрофічною силою, викликавши вітри, зливи та хвилі океанського прибою. Все це зробило його одним із найсильніших штормів у США за останні роки, про що пише Reuters.

Повідомляється, що "Іан" прийшов на берег неподалік Кайо-Коста 28 вересня. У Національному центрі ураганів США зазначили, що вітер досягав швидкості 241 км на годину. Однак потім швидкість підвищилася. Ураган майже досяг 5 категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона, найсерйознішої класифікації для штормів із максимальною тривалою швидкістю вітру.

У матеріалі сказано, що губернатор Рон ДеСантіс сказав, що "Іан" викликав небезпечні для життя штормові нагони — хвилі морської води, що рухаються вітром, що затоплюють узбережжя. Вони досягають заввишки 3,7 метра. Місцеві синоптики також попередили про сильні грози і можливі торнадо.

Як заявив директор Національної метеорологічної служби Кен Грем, це шторм, про який американці будуть говорити довгі роки.

"Це історична подія", — сказав Грем.

[ + – ] Наслідки урагану Іан [ + – ] Наслідки урагану Іан [ + – ] Наслідки урагану Іан [ + – ] Наслідки урагану Іан [ + – ] Наслідки урагану Іан [ + – ] Наслідки урагану Іан

У виданні пишуть, що місто Форт-Майєрс-Біч виявилося майже затоплене паводковими водами. Місцеві бачили руїни будинків, що пливли вниз за течією разом із автомобілями. "Іон" вважається одним із найлютіших ураганів, що дійшов до материкової частини США за останні роки.

За повідомленням місцевих комунальних служб, "Іон" відключив електрику щонайменше 1,1 млн будинків та підприємств.

Зазначається, що ураган прийшов до США з Куби. Там він залишив більшу частину населення без доступу до електроенергії.

[ + – ] Наслідки урагану Іан

Раніше Фокус повідомляв, що витік газу з "Північного потоку" може спричинити велику кліматичну катастрофу. Журналісти пишуть, що у трубопроводах "Північного потоку" немає механізмів стримування, а тому звідти незабаром витече майже весь газ.

Ще нагадаємо, що на Алясці стає все більше "киплячих" метаном озер. Ці відносно нові водоймища настільки заповнені шкідливими для клімату газом, що можна побачити, як він пузириться на поверхні.