Репортеры в США используют презервативы во время урагана "Иан"

На Флориду обрушился ураган "Иан", так что репортерам пришлось искать возможности продолжать свою работу

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Начав с Кубы, на США обрушился ураган "Иан". В Национальном центре ураганов США отметили, что ветер достигал скорости 241 км/час. И скорость возросла. Метеорологи уже назвали ураган "историческим событием". Но пока люди эвакуируются, журналисты делают свою работу из эпицентра событий, изобретая новые способы обезопасить технику. Об этом пишет TMZ.

Так, журналистка Кайла Галер с телеканала NBC честно призналась, что натянула презерватив на микрофон.

"Это то, что вы думаете. Это презерватив. Мы не можем намочить эти микрофоны, потому что должны продолжать свою работу", — сообщила она в прямом эфире.

[ + – ] Кайла Галер стала звездой соцсетей

В начале репортажа Кайла была в безопасности, однако, спустя некоторое время ей, и прочим съемочным группам пришлось укрыться от урагана. Но она уже стала звездой соцсетей из-за своей откровенности и честного рассказа о работе репортера.

"Иан" почти достиг 5 категории по шкале Саффира-Симпсона, самой серьезной классификации для штормов с максимальной продолжительной скоростью ветра.

[ + – ] Ураган "Иан" бушует во Флориде

Ураган буквально высосал всю воду из мелководного устья залива Тампа и превратил его в илистую "пустыню". Причем подобное явление наблюдалось вдоль всего побережья Флориды.

Более одного миллиона домовладений остались без электричества, многие дома разрушены, а прибрежные зоны – затоплены.

В NASA даже отменили попытку запуска ракеты SLS миссии Artemis I из-за урагана.

СМИ отмечают, что ураган "Иан" сопоставим с ураганом "Чарли", который бушевал на побережье Флориды в 2004 году. По прогнозам метеорологов, "Иан" не утихнет до 6 октября.

Напомним, ранее Фокус писал про топ-10 самых мощных ураганов в истории, которые опустошали Землю.