Ад на Земле: 10 самых мощных ураганов за всю историю человечества

Бушующий в Алантическом океане, вблизи берегов Багамских островов, тропический шторм "Исаиас" перерос в ураган — второй в этом сезоне — и оставил сотни тысяч жителей Доминиканской республики без электричества. Несмотря на мрачные ожидания, усиленные пандемией и ускорением глобального потепления, пока сезон 2020 года ставит рекорды лишь по количеству штормов с именем, но не по разрушениям. Фокус вспоминает случаи, когда разбушевавшаяся стихия уничтожала целые города и навсегда меняла карту мира

Для начала напомним: ураган – это тропический вид циклона. Его отличают относительно небольшие размеры и разрушительная сила. Как правило, ураганы зарождаются около Северной или Южной Америки. Их соседи и близкие родственники происходят из Азии и Дальнего Востока и обычно более слабые. Их называют тайфунами.

Великий ураган 1780 года, также известный как ураган Сан-Каликсто

Самый смертоносный ураган за историю наблюдения североатлантического бассейна. Жертвами урагана, бушевавшего с 10 по 16 октября 1780 года, стали более 27,5 тысяч человек на Малых Антильских островах Карибского моря. Точные данные о траектории и силе урагана неизвестны, поскольку базу данных по ураганам начали вести только с 1851 года.

Когда ураган обрушился на Барбадос, скорость ветра, вероятно, превышала 320 км/ч. Затем стихия прошла через острова Мартинику, Сент-Люсию и Синт-Эстатиус, на каждом из которых фиксировались тысячи погибших. Поднялась штормовая волна, смывшая все прибрежные деревни. Ураган случился во время Американской революции и оказал серьезное влияние на ход истории, потрепав находящиеся в регионе флоты Франции и Великобритании: часть кораблей пошла на дно, часть выбросило на мель.

Затем ураган прошел рядом с Пуэрто-Рико и над восточной частью острова Гаити, где разрушил 95% построек, в том числе форты и укрепления. Очевидцы описывали, как пушки разбрасывало, словно игрушки. После этого ураган повернул на северо-восток и в последний раз наблюдался 20 октября к юго-востоку от острова Ньюфаундленд. Выжившие рассказывали, что ветер дул с такой силой, что срывал кору с деревьев, прежде чем вывернуть их с корнем.

Галвестон, Галвестонский ураган, или Великий Шторм 1900 года

Ураган обрушился на техасский город Галвестон 8 сентября 1900 года. Скорость ветра составляла 214 километров в час, урагану была присвоена 4 категория. Ураган возник до того, как тропические штормы получать имена, поэтому он имеет несколько названий. А жители Галвестона называли его Великий шторм или Шторм 1900 года.

Сам Галвестон был практически стерт с лица земли. Погибли около 12 тысяч человек. Часть из них утонула, часть погибла под обломками домов, не дождавшись помощи. Без крова осталось более 30 тысяч человек. Именно этот ураган стал самым смертоносным стихийным бедствием в США. Тел погибших было так много, что их было решено хоронить в море, но прибой выносил их обратно. Тогда было принято решение сжигать тела.

12 сентября Галвестонский ураган достиг Нью-Йорка, где его жертвой стал один человек – на него рухнула рекламная конструкция.

Ураган "Камилла" (1969 год)

Тропический шторм начался 14 августа 1969 года, в кратчайшее время набрал мощь до уровня третьей категории, прошел по восточному берегу Кубы и, увеличившись до пятой категории, вошел в акваторию Мексиканского залива, вызвав грандиозные разрушения на его прибрежных территориях и разрушив почти всю инфраструктуру в устье реки Миссисипи. Скорость ветра достигала 310 км/ч, волны вздымались на семь метров.

Реальная мощь урагана до сих пор остается загадкой: во время его прохождения по территории штатов Алабама и Миссисипи не уцелел ни один метеорологический прибор.

"Камилла" вызвала оползни, масштабные наводнения и унесла жизни 259 человек в штатах Алабама, Миссисипи, Луизиана и Вирджиния. Ливни в Вирджинии стали причиной самого масштабного наводнения в истории штата. Как минимум 8931 человек получили ранения. Обрушились 120 мостов, тысячи домов были уничтожены. Материальный ущерб от урагана "Камилла" был оценен в 6 миллиардов долларов.

Циклон "Бхола" (1970 год)

Разрушительный тропический циклон, поразивший территории Восточного Пакистана и индийской Западной Бенгалии 12 ноября 1970 года. Наиболее смертоносный тропический циклон и одно из самых губительных стихийных бедствий в современной истории.

Разрушительный ураган третьей категории по шкале Саффира – Симпсона (самая страшная – пятая) спровоцировал штормовой прилив, жертвами которого по разным оценкам стали от 300 до 500 тысяч человек, живущие в деревнях и городках в дельте Ганга. Пострадали 4,7 миллионов человек. В наиболее пострадавшем районе страны – Тазумуддин – погибло более 45% из 167-тысячного населения.

Помимо жертв и разрушений, ураган имел и политические последствия. Нерасторопность действовавшего в тот момент правительства Пакистана в ликвидации последствий "Бхола" привела к тому, что на парламентских выборах в декабре того же года победила оппозиционная партия "Авами Лиг". Противостояние политических сил привело к войне за независимость, в результате которой 26 марта 1971 года Республика Бангладеш стала отдельной страной.

Циклон "Нина", или супертайфун "Нина" (1975 год)

30 июля 1975 г. в районе Филиппинского моря сформировался интенсивный тропический циклон "Нина". А 8 августа он вызвал катастрофические разрушения и жертвы в Китае.

Разрушена была дамба Баньцяо на реке Жухэ в уезде Биян провинции Хэнань. Поток воды высотой в 3-7 метров и шириной 10 километров, ринувшийся на равнины, за час прошел 50 километров, затопил семь провинций и разрушил 60 плотин и дамб поменьше.

От наводнений погибли более 170 тысяч человек, по некоторым данным эта цифра в два раза больше. 11 млн человек лишились крова. В населенном пункте Вэньчэн погибла половина из 36 000 населения, а село Даовеньчен было смыто с лица земли со всеми 9 600 жителями. Несколько недель люди были отрезаны от мира, еду и медикаменты им сбрасывали с самолетов, в лагерях беженцев начались эпидемии.

Сведения о катастрофе были засекречены руководством КНР несколько лет.

Ураган "Эндрю", или "Монстр" (1992 год)

Ураган "Эндрю" зародился 13 августа как цепь шквалов над западным побережьем Африки. Он волной прошел над Атлантикой, неся с собой дожди и низкое атмосферное давление.

Национальный центр исследования ураганов США каждый год, с июня по ноябрь, отмечает от шестидесяти до семидесяти подобных волн. Но это возмущение было необычайно мощным. К понедельнику 17 августа оно переросло в тропический шторм. Брайан Норкросс, комментатор погоды с телевидения Майами, следил за изменениями "Эндрю" и был тем, кто предупредил жителей Южной Флориды о грядущем катаклизме и давал советы, как укрыться от урагана вплоть до начала разгула стихии.

Скорость "Эндрю" то падала до 160 км/ч, то возрастала до 280 км/ч, но на пике она выросла до 320 км/ч. Насколько силен был "Эндрю", точно не известно. Инструменты для измерения скорости ветра в Национальном центре по изучению ураганов в Корал-Гэйблс были разрушены.

В округе Дэйд стихия образовала зону разрушений, равную по площади двенадцати островам Манхэттен. Почти все здания здесь – более восьмидесяти тысяч домов, в которых жило почти 355 тысяч человек, были уничтожены или повреждены так, что стали непригодны для жилья. Жертв было около 65. Но ущерб оценивается в 30 миллиардов долларов.

Ураган "Митч" (1998 год)

Один из самых мощных ураганов, произошедших в Атлантическом бассейне, с максимальной устойчивой скоростью ветра в 285 км/ч. Ураган, который получил название "Митч", прошел по Атлантическому бассейну в октябре 1998 года. Метеорологи присвоили ему пятую, саму высокую категорию.

Ураган затронул территории Никарагуа, Гондураса и Сальвадора, полностью опустошив их и унеся жизни 20 тысяч человек. Большинство людей погибло от селево-грязевых потоков, сильного ветра и приливных волн, которые поднимались на шесть метров. Более миллиона человек остались без крова, а сотни нуждались в питьевой воде и медицинских препаратах.

"Митч" стал третьим по силе ураганом за последние 250 лет в Атлантическом бассейне. По числу жертв атлантических ураганов "Митч" уступает только Великому урагану 1780 года. Считается, что "Митч" откатил экономику Гондураса на полвека назад.

Ураган "Катрина" (2005 год)

Ураган Катрина был самым разрушительным в истории США, а также одним из 5 самых смертоносных из когда-либо зарегистрированных. Кстати, именно рекорды 2005 года бьет погода в 2020-м. Пока — по количеству "именных" штормов с начала сезона.

Ураган "Катрина" начал формироваться 23 августа 2005 года в районе Багамских островов. До того, как ураган достиг побережья США, ему был присвоен 5-й уровень опасности по шкале ураганов Саффира-Симпсона. Скорость ветра во время урагана достигала 280 км/ч. За несколько часов до встречи с побережьем ураган ослабел до уровня 4-й категории.

В штате Луизиана и в Новом Орлеане была объявлена эвакуация, однако большинство жителей из-за недостатка средств просто не могли покинуть город и предпочли укрыться на стадионе "Супердоум" (где собралось около 30 тысяч человек). Позже там начались убийства, грабежи и изнасилования.

Новый Орлеан лежит ниже уровня моря, дамбы, защищающие город, были прорваны, более 80% территории Нового Орлеана было затоплено водой. Ущерб составил 80 миллиардов долларов, ураган унес 1836 жизней, 705 до сих пор считаются пропавшими без вести. Еще около полумиллиона остались без крова.

Затопленные районы города оставались под водой около двух недель. Возрос уровень преступности, мародеры грабили дома и магазины, обстреливали больницы. В это время рейтинг президента Джорджа Буша упал до 38%.

Тайфун Хайян, или Тайфун "Иоланда" (2013 год)

Один из самых сильных тропических циклонов за всю историю метеонаблюдений, произошедший в ноябре 2013 года на территории Филиппин и соседних стран. Предварительный финансовый ущерб от тайфуна в Филиппинах оценивается независимыми экспертами в 14 миллиардов долларов. Подтверждена информация более чем о 5700 погибших. В то же время президент Филиппин заявлял, что правительство пока не готово оценить количество погибших и масштабы разрушений, так что эта цифра может быть гораздо выше.

От тайфуна пострадало по данным ООН более 11 миллионов человек, большая их часть – жители Филиппин. Многие из них лишились своих домов, 530 тысяч было эвакуировано. Во Вьетнаме было эвакуировано более 600 тысяч человек. Тайфун уничтожил около 585 тысяч домов и повредил более 588 тысяч.

Ураган "Дориан" (2019 год)

Мощный тропический циклон, эпицентр которого возник у восточного побережья Соединенных Штатов Америки 1 сентября 2019 года. Урагану "Дориан" была присвоена наивысшая, пятая "катастрофическая" категория. Максимальная скорость ветра достигала до 298 км/ч, а в некоторых случаях превышала 354 км/ч. Ущерб от урагана оценивается от 3,5 до 6,5 миллиардов долларов США.

Ураган сформировался на Багамах, там "завис" на сутки. За это время был затоплен международный аэропорт и 13 тысяч домов. 6 сентября "Дориан" достиг американского штата Северная Каролина, оставив без света полмиллиона домов, а через два дня добрался до атлантического побережья Канады, где пострадали три провинции.

Жертвами урагана считаются 50 человек, более 76 тысяч человек остались без крова.