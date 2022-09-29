Репортери в США використовують презервативи під час урагану "Іан"

На Флориду звалився ураган "Іан", тож репортерам довелося шукати можливості продовжувати свою роботу.

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Почавши з Куби, на США звалився ураган "Іан". У Національному центрі ураганів США зазначили, що вітер досягав швидкості 241 км/год. І швидкість зросла. Метеорологи вже назвали ураган "історичною подією". Але поки люди евакуюються, журналісти роблять свою роботу з епіцентру подій, винаходячи нові способи захистити техніку. Про це пише TMZ.

Так, журналістка Кайла Галер із телеканалу NBC чесно зізналася, що натягла презерватив на мікрофон.

"Це те, що ви думаєте. Це презерватив. Ми не можемо намочити ці мікрофони, бо маємо продовжувати свою роботу", — повідомила вона у прямому ефірі.

[ + – ] Кайла Галер стала зіркою соцмереж

На початку репортажу Кайла була в безпеці, проте, через деякий час їй та іншим знімальним групам довелося сховатися від урагану. Але вона вже стала зіркою соцмереж через свою відвертість і чесну розповідь про роботу репортера.

"Іан" майже досяг 5 категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона, найсерйознішої класифікації для штормів із максимальною тривалою швидкістю вітру.

[ + – ] Ураган "Іан" вирує у Флориді

Ураган буквально висмоктав всю воду з мілководного гирла затоки Тампа і перетворив його на мулисту "пустелю". Причому таке явище спостерігалося вздовж узбережжя Флориди.

Понад один мільйон домоволодінь залишилися без електрики, багато будинків зруйновано, а прибережні зони — затоплено.

У NASA навіть скасували спробу запуску ракети SLS місії Artemis I через ураган.

ЗМІ зазначають, що ураган "Іан" можна порівняти з ураганом "Чарлі", який вирував на узбережжі Флориди у 2004 році. За прогнозами метеорологів, "Іан" не вщухне до 6 жовтня.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про топ 10 найпотужніших ураганів в історії, які спустошували Землю.