Пекельна вирва. Потужний ураган "Іан" висмоктав усю воду з гирла затоки Тампа (відео)

Раніше мілководне гирло затоки вмить перетворилося на мулисту рівнину.

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28 вересня на Флориду звалився сильний ураган "Іан", який буквально висмоктав усю воду з мілководного гирла затоки Тампа і перетворив його на мулисту "пустелю", пише Science Alert.

Тоді, як над Флоридою вирував ураган, рівень води в затоці Тампа знизився майже на 2 метри. А раніше жвава гавань більше нагадувала пустелю — люди не тільки могли бачити, а й гуляти по дні мілководного гирла затоки. Таке явище спостерігалося не тільки тут, а й у гаванях та на пляжах по всьому західному узбережжю Флориди.

Щоправда, вчені впевнені, що гуляти мулистим днем затоки — було б такою собі ідеєю. Дослідники пояснюють, що вода, висмоктана із затоки, зрештою хлине назад, що може бути небезпечним для людини. Загалом цей ефект висмоктування води називається зворотним штормовим нагоном.

Сам по собі цей ефект не є чимось новим, проте дуже цікаво спостерігати його через такий потужний ураган, як "Іан", який швидше повинен доставляти величезну кількість води, ніж висмоктувати її з гавані. Виявляється, вся річ у напрямі вітру.

Вчені пояснюють, що поведінка урагану залежатиме від того, де ви знаходитесь проти вихору штормових вітрів, який обертається. Потужний тиск повітря може спричинити як повінь та підйом рівня води, зокрема і величезні штормові хвилі, так і зворотний ефект, який ми спостерігаємо зараз. У цьому випадку ураган буквально висмокче всю вологу і залишить затоки, гавані та пляжі без жодної краплі води.

Дослідники зазначають, що ураган "Іан" знаходиться у північній півкулі та обертається проти годинникової стрілки. Наблизившись до Флориди з південного боку, його вітри відтіснили воду від берега. Вчені вважають, що трохи пізніше, коли шторм пройде, вітри створять різницю в тиску і зрештою спрямують воду всередину суші.

Зазначимо, що в деяких районах Флориди повінь вже досягла рівня 3,6 метра і, можливо, це ще не межа. Місцева влада звернулася до мешканців із проханням залишатися в безпечних місцях, адже такі підйоми води можуть бути небезпечними для життя.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося отримати унікальне відео зсередини урагану "Фіона".