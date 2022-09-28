Справжнє божевілля. Вчені отримали відео зсередини сильного урагану "Фіона" (відео)

Вітрильний дрон, що зняв відео, перебуває в Атлантичному океані та, як сподіваються фахівці, надасть ще глибше уявлення про подібні шторми в майбутньому.

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Днями робот, який використовує Національне управління океанічних атмосферних досліджень (NOAA), відобразив на відео жахливий ураган "Фіона", пише BGR.

Відео було опубліковано на YouTube і включає кадри, зняті Saildrone NOAA, безпілотником довжиною 7 м. Відео не дуже довге, всього 27 секунд, не рахуючи вторинного відео з ураганом, що включає ще близько 30 секунд того, що NOAA називає "основними моментами" .

На знятих кадрах ми можемо ясно бачити хвилі та шторм, що розгойдують Saildrone. Це видовище інтригує та лякає, особливо якщо уявити всередині нього якийсь пілотований човен.

Відео було зроблено всередині урагану "Фіона" 22 вересня. Saildrone, що зняв відео, перебуває в Атлантичному океані та, як сподіваються фахівці, дасть нам ще глибше уявлення про ці шторми в майбутньому.

Програма Saildrone є частиною співпраці між NOAA й інженерною компанією, також званою Saildrone. Як зазначають експерти, дрон зіткнувся з хвилями заввишки до 15 м. Вітер, що дме навколо безпілотника, досягав швидкості понад 160 км/год. Тим не менш, ці Saildrone розроблені спеціально для такого роду робіт і тому можуть знімати високоякісне відео урагану в дії.

Як підкреслили океанографи NOAA, їхня мета полягала в тому, щоб пройти крізь ураган, включаючи проходження через найруйнівнішу область урагану — "око бурі". "Око бурі" — це область урагану, де вітри й опади найінтенсивніші. Мати дрон, який може не лише протистояти вітру та дощу, а й знімати відео в такому стані, — чимале досягнення науки й технологій.

Проте варто зазначити, що відео з ураганом не містить аудіо. Але, чесно кажучи, у будь-якому разі там особливо нема чого слухати, крім сильного шквалу дощу, що б'є в дрон, і сильного вітру. У всякому разі, звуки будуть оглушливі та спотворені.

"Ми сподіваємося, що в майбутньому наш ШІ допоможе передбачати небезпечні урагани, що може полегшити їхнє вивчення", — підсумували дослідники.

Нагадаємо, що ураган "Фіона" охопив усю територію Пуерто-Рико 18 вересня, відключивши від електропостачання весь острів. Представники місцевої компанії-оператора електромереж заявили, що сильні вітри пошкодили лінії електропередач. Пізніше ураган поширився й на Канаду. Водою змило щонайменше 20 домоволодінь.