Будинки змиває в морі: Канаду накрив потужний шторм Фіона (фото)

Для Канади шторми — це рідкісне явище. Зазвичай ураган втрачає силу, як тільки заходить у холодні води на півночі континенту. Водою змило щонайменше 20 домоволодінь.

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В Канаді стався потужний шторм, який зриває лінії електропередач і змиває будинки в морі. Про це повідомляє ВВС.

У Ньюфаундленд буря. Швидкість вітру сягає 160 км/год. Спостерігається повінь, зливи та сильний вітер, сотні тисяч людей залишилися без електроенергії.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо повідомив, що у Новій Шотландії залучать військових для допомоги зі стихійним лихом. Він також скасував свій візит до Японії, де мав взяти участь у похороні прем'єр-міністра Сіндзо Абе.

[ + – ] Швидкість вітру досягає 160 км/год.

Попередження про шторм випустили для провінцій: Нова Шотландія, острів Принца Едуарда, Ньюфаундленд і Нью-Брансуік, а також у деяких частинах Квебеку. При цьому в порту Порт-о-Басках журналісти повідомляють про те, що буря забирає цілі будинки в море. За офіційними даними, втрачено не менше 20 будинків.

[ + – ] Карта поширення шторму

"Це найстрашніша річ, яку я коли-небудь бачив у своєму житті", — заявив журналіст Рене Рой.

Швидкість вітру настільки висока, що електрики не можуть відновлювати електроенергію, тому на це можуть піти дні.

Шторм Фіона також завдає збитків у Пуерто-Ріко та Домініканській Республіці. Там також багато населених пунктів залишилося без електрики чи подачі води. Під загрозою шторму американська Флорида.

Зазначається, що для Канади сильні урагани — це рідкість для країни, оскільки зазвичай шторм втрачає силу, як тільки він потрапляє в холодніші води на півночі континенту. Востаннє так само масштабне лихо в Новій-Шотландії було 19 років тому. Тоді ураган Хуан забрав життя двох людей.

Нагадаємо, у серпні не було жодного названого шторму в Атлантиці, вперше за 25 років.

Раніше Австрію накрив шторм. Він забрав життя двох дітей. Пориви вітру сягали 100 км/год.