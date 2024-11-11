Брижі Землі. "Гравітаційні хвилі" від урагану Хелен помітили з космосу (відео)

Дослідники NASA сфотографували атмосферні брижі урагану Хелен, які поширилися в атмосфері високо над південним сходом США.

Атмосферні гравітаційні хвилі — вертикальні хвилі, що переміщаються тихими областями атмосфери, розділяючи повітря на піки та западини. Відомо, що подібні хвилі можуть створюватися великими грозами, поривами вітру, ураганами й торнадо, а часом навіть цунамі. Тепер вчені сфотографували гравітаційні хвилі, викликані ураганом Хелен, пише Live Science.

Експеримент з атмосферних хвиль (AWE) космічного агентства зафіксував концентричні смуги атмосферних гравітаційних хвиль, що простягаються через південний схід, у міру того як ураган просувався на багато миль. Експеримент був проведений командою з Університетів штату Юта і, за словами провідного автора дослідження, фізика Людгера Шерлісса, хвилі поширювалися на захід від північно-західного узбережжя Флориди подібно до кілець води, що поширюються від краплі в ставку.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відомо, що атмосферні брижі від урагану Хелен поширилися далеко на північ від Флориди, коли руйнівний шторм обрушився на сушу, показують нові знімки NASA. Дослідники зафіксували гравітаційні хвилі за допомогою спеціального приладу, встановленого на Міжнародній космічній станції (МКС). Прилад називається AWE і виявляє хвилі, вимірюючи світіння повітря — слабке світло, що випускається газами в мезосфері, третьому шарі земної атмосфери.

Відомо, що мезосфера розташована на висоті від 50 до 85 кілометрів над поверхнею планети. Більша частина погоди відбувається в першому шарі земної атмосфери, тропосфері, при цьому верхні шари хмар можуть підійматися в другий шар — стратосферу. Як правило, це відбувається під час дуже сильних штормів.

Експеримент з атмосферних хвиль розпочав свою роботу рік тому, у листопаді 2023 року, а гравітаційно-хвильові зображення Хелен є одними з перших зображень, зроблених приладом і опублікованих космічним агентством.

Автори дослідження також зазначають, що одна з цілей проєкту полягає в тому, щоб зрозуміти, як погода на поверхні планет може впливати на космічну погоду, збурення у верхніх шарах атмосфери, викликані впливом із зарядженими космічними частинками.

Відомо, що ураган Хелен досяг шторму категорії 4, а швидкість його вітру деколи досягала 225 кілометрів на годину. Ураган обрушився на Флориду, а потім перемістився вглиб країни, зупинившись лише над східним Теннессі та західним регіоном Північної Кароліни, де спричинив сильну повінь. Статистика свідчить про те, що внаслідок смертоносного урагану Хелен загинуло 230 осіб.

Раніше Фокус писав про те, що ледь помітний ураган Мілтон за лічені години перетворився на рекордний шторм.