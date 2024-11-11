Рябь Земли. "Гравитационные волны" от урагана Хелен заметили из космоса (видео)

Исследователи NASA запечатлели атмосферные ряби урагана Хелен, которые распространились в атмосфере высоко над юго-востоком США.

Атмосферные гравитационные волны — вертикальные волны, перемещающиеся по тихим областям атмосферы, разделяя воздух на пики и впадины. Известно, что подобные волны могут создаваться крупными грозами, порывами ветра, ураганами и торнадо, а порой даже цунами. Теперь ученые запечатлели гравитационные волны, вызванные ураганом Хелен, пишет Live Science.

Эксперимент по атмосферным волнам (AWE) космического агентства зафиксировал концентрические полосы атмосферных гравитационных волн, простирающихся через юго-восток, по мере того как ураган продвигался на многие мили. Эксперимент был проведен командой из Университетов штата Юта и по словам ведущего автора исследования, физика Людгера Шерлисса, волны распространялись на запад от северо-западного побережья Флориды подобно кольцам воды, распространяющимся от капли в пруду.

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Известно, что атмосферные ряби от урагана Хелен распространились далеко на север от Флориды, когда разрушительный шторм обрушился на сушу, показывают новые снимки NASA. Исследователи запечатлели гравитационные волны с помощью специального прибора, установленного на Международной космической станции (МКС). Прибор называется AWE и обнаруживает волны, измеряя свечение воздуха — слабый свет, испускаемый газами в мезосфере, третьем слое земной атмосферы.

Известно, что мезосфера находится на высоте от 50 до 85 километров над поверхностью планеты. Большая часть погоды происходит в первом слое земной атмосферы, тропосфере, при этом верхние слои облаков могут подниматься во второй слой — стратосферу. Как правило, это происходит во время очень сильных штормов.

Эксперимент по атмосферным волнам начал свою работу год назад, в ноябре 2023 года, а гравитационно-волновые изображения Хелен являются одними из первых изображений, сделанных прибором и опубликованных космическим агентством.

Авторы исследования также отмечают, что одна из целей проекта заключается в том, чтобы понять, как погода на поверхности планет может влиять на космическую погоду, возмущения в верхних слоях атмосферы, вызванные воздействием с заряженными космическими частицами.

Известно, что ураган Хелен достиг шторма категории 4, а скорость его ветра порой достигала 225 километров в час. Ураган обрушился на Флориду, а затем переместился вглубь страны, остановившись лишь над восточным Теннесси и западным регионом Северной Каролины, где вызвал сильное наводнение. Статистика свидетельствует о том, что в результате смертоносного урагана Хелен погибло 230 человек.

Ранее Фокус писал о том, что едва заметный ураган Милтон в считанные часы превратился в рекордный шторм.