Дома смывает в море: Канаду накрыл мощный шторм Фиона (фото)

Для Канады штормы — это редкое явление. Обычно ураган теряет силу как только заходит в холодные воды на севере континента. Водой смыло как минимум 20 домовладений.

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На Канаду обрушился мощный шторм, который срывает за собой линии электропередач и смывает дома в море. Об этом сообщает ВВС.

В Ньюфаундленде буря. Скорость ветра достигает 160 км/ч. Наблюдается наводнение, проливные дожди и сильный ветер, сотни тысяч людей остались без электроэнергии.

Премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что в Новой Шотландии привлекут военных для помощи со стихийным бедствием. Он также отменил свой визит в Японию, где должен был принять участие в похоронах премьер-министра Синдзо Абэ.

[ + – ] Скорость ветра достигает 160 км/ч

Предупреждения о шторме выпустили для провинций: Новая Шотландия, остров Принца Эдуарда, Ньюфаундленд и Нью-Брансуик, а также в некоторых частях Квебека. При этом в порте Порт-о-Басках журналисты сообщают о том, что буря уносит в море целые дома. По официальным данным потеряно не менее 20 домов.

[ + – ] Карта распространения шторма

"Это самая страшная вещь, которую я когда-либо видел в своей жизни", — заявил журналист Рене Рой.

Скорость ветра настолько высока, что электрики не могут начать восстанавливать электроэнергию, поэтому на это могут уйти дни.

Шторм Фиона также наносит ущерб в Пуэрто-Рико и Доминиканской Республике. Там также множество населенных пунктов остались без электричества или подачи воды. ПОд угрозой шторма американская Флорида.

Отмечается, что для Канады сильные ураганы — это редкость для страны так как обычно шторм теряет силу как только он попадает в более холодные воды на севере континента. Последний раз настолько же масштабное бедствие в Новой-Шотландии было 19 лет назад. Тогда ураган Хуан унес за собой жизни двух людей.

Напомним, в августе не было ни одного названного шторма в Атлантике, впервые за 25 лет.

Ранее Австрию накрыл шторм. Он унес за собой жизни двух детей. Порывы ветра достигали 100 км/ч.