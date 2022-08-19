Порывы ветра со скоростью более 100 км/ч: Австрию накрыла мощная непогода (видео)

Из-за шторма погибли два ребенка. Поездам пришлось останавливаться из-за сбоя электроснабжения, а автомобильные пути заблокировали деревья

В четверг, 18 августа, Австрию накрыла мощная непогода. Порывы ветра со скоростью более 100 км/ч стал причиной несчастных случаев в южных провинциях страны, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

Местная полиция информирует, что несколько деревьев упали на небольшое озеро для купания у города Санкт-Андре в земле Каринтия, недалеко от границы со Словенией. Две девочки 4 и 8 лет погибли. 11 человек были ранены.

Кроме того, три человека погибли в результате падения дерева в районе города Гаминг в Нижней Австрии. Что именно повалило дерево — молния или сильный ветер — пока неизвестно.

Государственная метеорологическая служба ZAMG отметила, что скорость шторма составляла до 139 км/ч. В Восточном Тироле, Штирии и Каринтии поездам пришлось останавливаться из-за сбоя электроснабжения. Из-за падения деревьев некоторые автомобильные пути в Каринтии и Штирии были закрыты.

[ + – ] Ветер повредил электрические провода

Ранее мы сообщали, что мощный ветер повредил датчик марсохода Perseverance. Поскольку на Красной планете очень суровые условия, ученые сталкиваться с различными проблемами, влияющими на эффективность и работоспособность космических аппаратов.

Напомним, телескоп Хаббл показал действительно плохую погоду на других планетах. Астрономы смогли изучить особенности погоды на двух планетах, которые относятся к типу "очень горячих Юпитеров".