Порывы ветра со скоростью более 100 км/ч: Австрию накрыла мощная непогода (видео)
Из-за шторма погибли два ребенка. Поездам пришлось останавливаться из-за сбоя электроснабжения, а автомобильные пути заблокировали деревья
В четверг, 18 августа, Австрию накрыла мощная непогода. Порывы ветра со скоростью более 100 км/ч стал причиной несчастных случаев в южных провинциях страны, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Местная полиция информирует, что несколько деревьев упали на небольшое озеро для купания у города Санкт-Андре в земле Каринтия, недалеко от границы со Словенией. Две девочки 4 и 8 лет погибли. 11 человек были ранены.
Кроме того, три человека погибли в результате падения дерева в районе города Гаминг в Нижней Австрии. Что именно повалило дерево — молния или сильный ветер — пока неизвестно.
Государственная метеорологическая служба ZAMG отметила, что скорость шторма составляла до 139 км/ч. В Восточном Тироле, Штирии и Каринтии поездам пришлось останавливаться из-за сбоя электроснабжения. Из-за падения деревьев некоторые автомобильные пути в Каринтии и Штирии были закрыты.
Ранее мы сообщали, что мощный ветер повредил датчик марсохода Perseverance. Поскольку на Красной планете очень суровые условия, ученые сталкиваться с различными проблемами, влияющими на эффективность и работоспособность космических аппаратов.
Напомним, телескоп Хаббл показал действительно плохую погоду на других планетах. Астрономы смогли изучить особенности погоды на двух планетах, которые относятся к типу "очень горячих Юпитеров".