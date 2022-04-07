Дождь из камней. Телескоп Хаббл показал действительно плохую погоду на других планетах

Новое исследование дает уникальное представление о том, что происходит в атмосфере далеких миров.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Две планеты, которые исследовали ученые с помощью космического телескопа Хаббл, являются очень горячими мирами. Они находятся так близко к своим звездам, что температура на них достигает уровня 1650 градусов Цельсия. На одной планете идет дождь из испарившихся камней, а атмосферу другой планеты так нагревает ультрафиолетовое излучение звезды, что ее верхние слои становятся очень горячими, сообщает SciTechDaily.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Астрономы смогли изучить особенности погоды на двух планетах, которые относятся к типу "очень горячих Юпитеров". Эти экзопланеты размером с наш Юпитер находятся очень близко к своим звездам, а потому у них самая горячая атмосфера из всех обнаруженных планет. Погода на двух представителях "очень горячих Юпитеров" является очень необычной, но это дает возможность улучшить знания астрономов о том, как предсказывать погоду на обнаруженных планетах.

"До сих мы еще многого не знаем о том, какая погода царит на разных экзопланетах. Ее очень сложно спрогнозировать, ведь даже имея знания о химии и физике, мы не знаем как эти процессы будут проявляться в далеких мирах", — говорит Дэвид Синг из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд.

[ + – ] Астрономы смогли изучить особенности погоды на двух планетах, которые относятся к типу "очень горячих Юпитеров". Эти экзопланеты размером с наш Юпитер находятся очень близко к своим звездам, а потому у них самая горячая атмосфера из всех обнаруженных планет Фото: ESA/ATG medialab, CC BY-SA 3.0 IGO

Планета WASP-178b

Новые данные телескопа Хаббл позволили ученым заглянуть в атмосферу экзопланеты WASP-178b, которая находится на расстоянии в 1300 световых лет от нас. Эта планета постоянно обращена одной стороной к своей звезде. В этой части планеты атмосфера насыщена газообразным монооксидом кремния. Когда он перемещается на более холодную, ночную стороны планеты с помощью ураганных ветров со скоростью более 3200 км/час, то монооксид кремния остывает и превращается в камень. Эта горная порода выпадает в виде дождя из местных облаков. Но из-за высокой температуры этот камень испаряется.

Планета KELT-20b

Другие данные наблюдений Хаббла предоставили информацию о планете KELT-20b, которая находится ближе, на расстоянии в 400 световых лет от нас. На этой планете ультрафиолетовое излучение звезды создает тепловой слой в атмосфере, который очень похож на подобный в земной стратосфере.

"До сих пор мы не знали, как звезда-хозяин напрямую влияет на атмосферу планеты. Но теперь у нас есть первые данные наблюдений", — говорит Гуанвэй Фу из Мэрилендского университета в Колледж-Парке.

Для сравнения, на Земле озон в атмосфере поглощает ультрафиолетовое излучение и повышает температуру в стратосфере на высоте от 11 до 50 км.

"Атмосфера планеты KELT-20b сильно отличается от атмосфер других известных "горячих Юпитеров". Это доказывает, что планеты находятся под влиянием именно своей звезды", — говорит Фу.

Хотя подобные планеты и непригодны для жизни, изучение их атмосферных условий помогут ученым более подробно и точно изучать атмосферы планет, похожих на Землю.

Напоминаем, что ученым удалось найти в архивных данных телескопа "Кеплер" самую далекую экзопланету. И она очень похожа на наш Юпитер.