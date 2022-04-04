Подозрительное сходство. Самая далекая экзопланета оказалась двойником Юпитера

Самая далекая планета из обнаруженных телескопом Кеплер находится на расстоянии в 17 тысяч световых лет от нас.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

По словам ученых, экзопланета с названием K2-2016-BLG-0005Lb является почти точной копией Юпитера – у нее такая же масса и она находится примерно на таком же расстоянии от своей звезды, что и газовый гигант от Солнца, сообщает ScienceAlert.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Космический телескоп "Кеплер" искал экзопланеты с 2009 по 2018 год. На основе полученных данных астрономы подтвердили статус планеты для 3 тысяч объектов и еще такое же количество ожидает подтверждения. Но до сих пор ученые разбирают полученные данные. В ходе обработки информации за 2016 год ученые обнаружили 27 объектов, которые телескоп обнаружил с помощью микролинзирования. Это метод обнаружения планет на основе их гравитационного влияния на электромагнитное излучение звезды. Это похоже на то, как линза меняет направление луча света. Среди этих объектов ученые подтвердили, что K2-2016-BLG-0005Lb является экзопланетой, которая находится в 17 тысячах световых лет от Земли.

Удивительная находка

"Космический телескоп "Кеплер" искал планеты с помощью транзитного метода, когда свет звезды меняется из-за проходящей на ее фоне планеты. Он не был предназначен для поисков с помощью микролинзирования. Поэтому удивительно, что он смог это сделать", — говорит астроном Имонн Керинс из Манчестерского университета.

По словам Керинса, обнаружить гравитацианное влияние планеты на свою звезду достаточно сложно. Но "Кеплер" наблюдал за миллионами звезд в центре нашей галактики в течение трех месяцев. Но, чтобы подтвердить данные космического телескопа ученым пришлось воспользоваться информацией с наземных телескопов, которые смотрели в ту же область космоса в то же время.

[ + – ] Фотография планеты, полученная телескопом "Кеплер" (слева) и наземным телескопом Канада-Франция-Гавайи Фото: ScienceAlert

Брат-близнец Юпитера

В результате ученые выяснили, что K2-2016-BLG-0005Lb – это экзопланета, которая примерно в 1,1 раза больше массы Юпитера, и она вращается вокруг своей звезды на расстоянии в 4,4 астрономических единицы. Для сравнения, среднее расстояние Юпитера от Солнца — 5,2 астрономических единицы.

"По сути, это идентичный близнец Юпитера с точки зрения его массы и положения относительно звезды", — говорит Керинс.

По словам ученых, данные "Кеплера", полученные с помощью микролинзирования, являются хорошим знаком для будущих телескопов, которые также будут искать планеты таким же способом. Это касается нового космического телескопа NASA под названием Nancy Grace Roman Space Telescope и телескопа Euclid от Европейского космического агентства.

"С помощью новых космических обсерваторий мы сможем узнать насколько наша Солнечная система является типичным проектом в галактике. Также мы сможем проверить наши предположения о том, как формируются планеты", — говорит Керинс.

В то же время NASA пока держит в секрете, что именно первым будет изучать новый космический телескоп Уэбба, который уже летом начнет свою полноценную научную деятельность. Тем не менее Фокус писал о некоторых основных целях новой обсерватории.

Что касается космического телескопа Euclid от Европейского космического агентства (ЕКА), то его запуск в космос остается под угрозой. Ведь ЕКА прекратило сотрудничество с Россией из-за вторжения в Украину. Фокус уже писал о том, что от этого пострадала программа "ЭкзоМарс", а запланированный на 2023 год запуск телескопа может не состоятся, ведь его в космос должна была вывести российская ракета.