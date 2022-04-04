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Миссия ЭкзоМарс без России: марсоход за 1,1 млрд долларов может никуда не полететь

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марсоход Rosalind Franklin, Розалинд Франклин
Фото: ESA | Прототип марсохода Rosalind Franklin

Миссия "ЭкзоМарс" находится под угрозой срыва из-за того, что Великобритания отказалась от сотрудничества с РФ.

Британский марсоход Rosalind Franklin, на разработку которого Великобритания потратила 1,1 млрд долларов и 15 лет работы, может никогда не достигнуть Красной планеты. Дело в том, что совместная с Россией миссия "ЭкзоМарс" включала в себя доставку на Красную планету необходимого оборудования на российской ракете "Протон", сообщает The Guardian.

Миссия "ЭкзоМарс" по исследованию Красной планеты до вторжения России в Украину должна была стартовать в сентябре 2022 года. Но из-за введенных санкций против РФ и самого факта вторжения в нашу страну Великобритания решила отказаться от сотрудничества с Роскосмосом в реализации данного космического проекта.

Марсоход Rosalind Franklin

Великобритания для миссии создала марсоход Rosalind Franklin, который назван в честь ученой, которая занималась исследованием ДНК Розалинд Франклин. Его главная особенность состоит в том, что в отличие от других марсоходов, аппарат способен намного глубже проникнуть в марсианскую поверхность, чтобы достать образцы горной породы в которой могут быть следы древней жизни.

"Марсоход Rosalind Franklin может достать образцы породы с двухметровой глубины, в то время, как другие марсоходы могут копнуть не глубже чем на 6 см вниз. Там любые признаки потенциальной жизнь лучше бы сохранились и не подвергали бы пагубному влиянию космических лучей", — говорит Эндрю Коутс из Университетского колледжа Лондона.

Россия же предоставляла для миссии космическую ракету "Протон", которая бы доставила необходимое оборудование на Красную планету и посадочный аппарат "Козачок". Теперь же у британской стороны есть опасения, что марсоход Rosalind Franklin никогда не полетит на Марс.

Фокус уже писал о том, что Европейское космическое агентство прервало сотрудничество с РФ в рамках миссии "ЭкзоМарс" из-за вторжения в Украину.

В Великобритании видят два возможных варианта развития событий для марсохода Rosalind Franklin:

  • Или же аппарат сможет отправится на Марс через 2 года, когда откроется следующее окно для полета на Красную планету
  • Или же марсоход вообще никуда не полетит.

По словам ученых, если космический аппарат не отправится на Марс в ближайшее время, то его просто законсервируют.

марсоход Rosalind Franklin, Розалинд Франклин
Прототип марсохода Rosalind Franklin
Фото: ESA

Можно ли спасти миссию "ЭкзоМарс"?

"Невозможно даже думать о том, чтобы работать с Россией сейчас и такое отношение к этой стране будет продолжаться еще долго. Это значит, что миссия "ЭкзоМарс" сможет стартовать где-то в конце 2020-х годов. Но к этому времени все технологии марсохода устареют", — говорит Джон Зарнецки из Открытого университета, Великобритания.

Миссию можно было спасти, если бы Европейское космическое агентство нашло другую ракету для запуска на Марс. Но проблема в том, что российский посадочный аппарат "Козачок" был разработан именно для масимально безопасной посадки марсохода Rosalind Franklin.

По словам Коутса, на российском посадочном аппарате есть все необходимое оборудование для мягкой посадки марсохода. А создать новый посадочный аппарат будет очень непростой задачей.

"Нам очень грустно осознавать, что мы возможно не сможем принять участие в поисках жизни на Марсе. Но в то же время мы ощущаем себя виноватыми из-за того, что нам грустно, ведь это такое незначительное событие по сравнению с тем, как страдают люди в Украине", — говорит Эйн О’Брайен из Университета Глазго.

Но некоторые ученые в Великобритании сохраняют сдержанный оптимизм по поводу возможного продолжения сотрудничества с РФ в космических проектах. В то же время другие очень в этом сомневаются.

"Если миссию "ЭкзоМарс" отложат до конца этого десятилетия, пока мы будем искать замену российской ракете и создавать посадочный аппарат, вся эта миссия будет уже устаревшей. Поэтому ходят слухи, что марсоход Rosalind Franklin возможно никогда не попадает на Красную планету", — говорит Роберт Мэсси из Королевского астрономического общества.

По словам О'Брайен, возможно британцам придется сосредоточить свое внимание на других космических проектах на Марсе.

Космическая ракета "Протон"
Космическая ракета "Протон". На российских ракетах европейцы часто запускали в космос свои аппараты
Фото: wikipedia

Пострадают и другие космические проекты

Отказ от сотрудничества с Россией больно ударит и по другим космическим миссиям Европейского космического агентства. Европейцы часто использовали дешевые, но мощные российские космические ракеты, чтобы запускать в космос свои аппараты. Поэтому под угрозой срыва находятся запуски навигационных спутников Galileo, космического аппарата для исследования атмосферы Земли EarthCare и инфракрасного космического телескопа Euclid.

Также в Великобритании переживают из-за возможного выхода России из сотрудничества на МКС. Ведь российские корабли поддерживают станцию на орбите.

Напоминаем, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин еще 14 марта отправил главам западных космических агентств, в том числе и Европейского космического агентства, письма с требованием отменить санкции против России. Иначе, по словам Рогозина, российская сторона может уйти с МКС.

Фокус уже писал о том, что ответили на это письмо западные партнеры РФ по МКС и как на это отреагировал Рогозин. Спойлер: очень негативно и Россия все же может уйти с МКС.