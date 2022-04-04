Миссия ЭкзоМарс без России: марсоход за 1,1 млрд долларов может никуда не полететь

Миссия "ЭкзоМарс" находится под угрозой срыва из-за того, что Великобритания отказалась от сотрудничества с РФ.

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Британский марсоход Rosalind Franklin, на разработку которого Великобритания потратила 1,1 млрд долларов и 15 лет работы, может никогда не достигнуть Красной планеты. Дело в том, что совместная с Россией миссия "ЭкзоМарс" включала в себя доставку на Красную планету необходимого оборудования на российской ракете "Протон", сообщает The Guardian.

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Миссия "ЭкзоМарс" по исследованию Красной планеты до вторжения России в Украину должна была стартовать в сентябре 2022 года. Но из-за введенных санкций против РФ и самого факта вторжения в нашу страну Великобритания решила отказаться от сотрудничества с Роскосмосом в реализации данного космического проекта.

Марсоход Rosalind Franklin

Великобритания для миссии создала марсоход Rosalind Franklin, который назван в честь ученой, которая занималась исследованием ДНК Розалинд Франклин. Его главная особенность состоит в том, что в отличие от других марсоходов, аппарат способен намного глубже проникнуть в марсианскую поверхность, чтобы достать образцы горной породы в которой могут быть следы древней жизни.

"Марсоход Rosalind Franklin может достать образцы породы с двухметровой глубины, в то время, как другие марсоходы могут копнуть не глубже чем на 6 см вниз. Там любые признаки потенциальной жизнь лучше бы сохранились и не подвергали бы пагубному влиянию космических лучей", — говорит Эндрю Коутс из Университетского колледжа Лондона.

Россия же предоставляла для миссии космическую ракету "Протон", которая бы доставила необходимое оборудование на Красную планету и посадочный аппарат "Козачок". Теперь же у британской стороны есть опасения, что марсоход Rosalind Franklin никогда не полетит на Марс.

Фокус уже писал о том, что Европейское космическое агентство прервало сотрудничество с РФ в рамках миссии "ЭкзоМарс" из-за вторжения в Украину.

В Великобритании видят два возможных варианта развития событий для марсохода Rosalind Franklin:

Или же аппарат сможет отправится на Марс через 2 года, когда откроется следующее окно для полета на Красную планету

Или же марсоход вообще никуда не полетит.

По словам ученых, если космический аппарат не отправится на Марс в ближайшее время, то его просто законсервируют.

[ + – ] Прототип марсохода Rosalind Franklin Фото: ESA

Можно ли спасти миссию "ЭкзоМарс"?

"Невозможно даже думать о том, чтобы работать с Россией сейчас и такое отношение к этой стране будет продолжаться еще долго. Это значит, что миссия "ЭкзоМарс" сможет стартовать где-то в конце 2020-х годов. Но к этому времени все технологии марсохода устареют", — говорит Джон Зарнецки из Открытого университета, Великобритания.

Миссию можно было спасти, если бы Европейское космическое агентство нашло другую ракету для запуска на Марс. Но проблема в том, что российский посадочный аппарат "Козачок" был разработан именно для масимально безопасной посадки марсохода Rosalind Franklin.

По словам Коутса, на российском посадочном аппарате есть все необходимое оборудование для мягкой посадки марсохода. А создать новый посадочный аппарат будет очень непростой задачей.

"Нам очень грустно осознавать, что мы возможно не сможем принять участие в поисках жизни на Марсе. Но в то же время мы ощущаем себя виноватыми из-за того, что нам грустно, ведь это такое незначительное событие по сравнению с тем, как страдают люди в Украине", — говорит Эйн О’Брайен из Университета Глазго.

Но некоторые ученые в Великобритании сохраняют сдержанный оптимизм по поводу возможного продолжения сотрудничества с РФ в космических проектах. В то же время другие очень в этом сомневаются.

"Если миссию "ЭкзоМарс" отложат до конца этого десятилетия, пока мы будем искать замену российской ракете и создавать посадочный аппарат, вся эта миссия будет уже устаревшей. Поэтому ходят слухи, что марсоход Rosalind Franklin возможно никогда не попадает на Красную планету", — говорит Роберт Мэсси из Королевского астрономического общества.

По словам О'Брайен, возможно британцам придется сосредоточить свое внимание на других космических проектах на Марсе.

[ + – ] Космическая ракета "Протон". На российских ракетах европейцы часто запускали в космос свои аппараты Фото: wikipedia

Пострадают и другие космические проекты

Отказ от сотрудничества с Россией больно ударит и по другим космическим миссиям Европейского космического агентства. Европейцы часто использовали дешевые, но мощные российские космические ракеты, чтобы запускать в космос свои аппараты. Поэтому под угрозой срыва находятся запуски навигационных спутников Galileo, космического аппарата для исследования атмосферы Земли EarthCare и инфракрасного космического телескопа Euclid.

Также в Великобритании переживают из-за возможного выхода России из сотрудничества на МКС. Ведь российские корабли поддерживают станцию на орбите.

Напоминаем, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин еще 14 марта отправил главам западных космических агентств, в том числе и Европейского космического агентства, письма с требованием отменить санкции против России. Иначе, по словам Рогозина, российская сторона может уйти с МКС.

Фокус уже писал о том, что ответили на это письмо западные партнеры РФ по МКС и как на это отреагировал Рогозин. Спойлер: очень негативно и Россия все же может уйти с МКС.