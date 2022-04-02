"Или ишак сдохнет или МКС умрет": глава Роскосмоса отреагировал на ответ NASA и ЕКА по санкциям

Страны-партнеры России по МКС прислали свой ответ на требование главы Роскосмоса снять санкции. Дмитрий Рогозин считает такое положение дел неприемлемым.

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Еще 14 марта 2022 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин направил письма в NASA, Европейское космическое агентство (ЕКА) и Канадское космическое агентство (ККА). В обращении к руководителям этих агентств Рогозин предложил рассмотреть вопрос о снятии, как назвал их чиновник "незаконных" санкций, которые были наложены на предприятия аэрокосмической отрасли РФ из-за вторжения России в нашу страну. В письмах Рогозин указал, что ждет ответ до конца марта. После этого, по его словам, РФ сможет обнародовать свою позицию по поводу возможного прекращения сотрудничества с западными странами на орбитальной станции.

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Фото: Скриншот

Рогозин и его угрозы Западу

Фокус уже писал о том, что Рогозин уже грозил странам-партнерам по МКС, что без участия РФ в работе станции, она не сможет нормально функционировать и даже сойдет с орбиты. Причем, по словам российского чиновника, если это произойдет, то бояться нужно больше как раз западным странам, потому что МКС может упасть на их территории.

А еще в начале марта этого года Роскосмос заявил, что больше не будет участвовать в совместных исследованиях на МКС. Главная причина – введенные против РФ санкции из-за вторжения в Украину.

Объяснительная от NASA

После того, как Рогозин отправил свои письма на Запад, в NASA разместили на своем сайте разъяснительное сообщение, в котором описали, кто за что отвечает на МКС. В нем американцы признались, что российский вклад в работу МКС действительно существенный, и без участия России станция не сможет работать нормально. Хотя в NASA признались, что ведут некоторые работы по реагированию на возможные непредвиденные ситуации, которые может спровоцировать РФ.

США и РФ — друзья на МКС?

На фоне войны в Украине и введенных санкций западными странами против РФ, работа совместного американо-российского экипажа на МКС продолжается.

Во-первых, в конце марта на Землю приземлилась капсула с российского космического корабля "Союз", который доставил на планету экипаж из двух русских астронавтов и американца Марка Ванде Хая.

Во-вторых, сейчас на МКС начала свою работу 67 экспедиция, в состав которой входит трое американцев, один немец и трое русских астронавтов. И руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс заявила, что сотрудничество с РФ на станции продолжается и нет никаких признаков того, что оно прекратится.

Что же ответили руководители космических агентств стран Запада на письмо Рогозина?

Учитывая то, что глава Роскомоса дал NASA, ЕКА и ККА срок до конца марта, чтобы получить ответ на свои письма, главы западных космических агентств выполнили его просьбу. Письма-ответы Роскосмос разместил в своем Telegram-канале.

Администратор NASA Билл Нельсон в своем письме Рогозину сообщил, что США поддерживают дальнейшее сотрудничество с Россией на МКС. В письме сказано, что новые и существующие меры экспортного контроля США по-прежнему позволяют продолжать взаимодействие между странами, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию МКС. Ведь это является главным приоритетом США.

Фото: Скриншот

Глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер был более лаконичен в своем ответе Рогозину.

"Вопрос о снятии санкций с предприятий аэрокосмической отрасли РФ я передам на рассмотрение государств-членов ЕКА", — написал Ашбахер.

Фото: Скриншот

Глава Канадского космического агентства Лиза Кэмпбелл, как и в письме от NASA, также заверила Рогозина, что Канада продолжает поддерживать программу МКС и хочет способствовать дальнейшему продолжению сотрудничества на станции.

Фото: Скриншот

Как отреагировал Дмитрий Рогозин на письма NASA, ЕКА и ККА?

В официальном Telegram-канале Роскомоса обнародовали реакцию Рогозина на ответ западных партнеров по МКС.

"Я получил ответ на мое обращение по поводу снятия санкций. Американцы и канадцы писали свои письма практически под копирку. А руководитель ЕКА предлагает ждать, пока все страны ЕС прочитают мое письмо. К этому времени или ишак сдохнет, или МКС своей смертью умрет", — цитирует Рогозина Telegram-канал Роскомоса.

Фото: Скриншот

По словам Рогозина, ему ясна позиция западных стран в отношении РФ – санкции снимать не будут. Но эти санкции не будут работать, если это затрагивает эксплуатацию МКС.

"Считаю такое положение дел неприемлемым. Цель санкций — убить экономику России, ввергнуть наш народ в отчаяние и голод, поставить нашу страну на колени. Cделать это им не удастся. Нормальные отношения с западными партнерами в рамках программы МКС возможны лишь тогда, когда будут сняты все санкции", — цитирует Рогозина Telegram-канал Роскомоса.

Также Дмитрий Рогозин заявил, что уже в ближайшее время Роскомос предоставит руководству России свои предложения по срокам завершения сотрудничества в рамках МКС.

Напоминаем, что Европейское космическое агентство из-за вторжения РФ в нашу страну уже отменило сотрудничество с Роскосмосом в рамках программы "ЭкзоМарс".

Также стоит напомнить, что после того, как Минобороны Японии решила изменить написание на японском языке название нашей столицы на Київ, вместо Киев, Дмитрий Рогозин ввел свои "санкции" против Страны восходящего Солнца.