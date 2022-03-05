Роскосмос заявил, что больше не будет участвовать в совместных исследованиях на МКС

Такое заявление Российское космическое агентство сделало в ответ на санкции, введенные США и другими странами против вторжения России в Украину.

Российское космическое агентство (Роскосмос) объявило, что больше не будет сотрудничать с международными партнерами для проведения научных исследований на борту Международной космической станции (МКС) в ответ на санкции, введенные против вторжения России в Украину, пишет IFLS.

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Роскосмос сообщил, что он больше не будет сотрудничать с Германией в совместных экспериментах на российском сегменте МКС, отметив, что теперь он намерен проводить их самостоятельно.

В настоящее время на МКС работает экипаж, состоящий из российского, американского и немецкого состава, однако продолжающийся конфликт привел к серьезному расколу между Россией и Западом.

Первоначально NASA надеялось сохранить сотрудничество с Роскосмосом и сохраняло оптимизм в отношении того, что операции на борту космической станции будут проходить в обычном режиме. Однако эскалация военных действий омрачила весь проект и поставила под сомнение его будущее.

Согласно нынешнему соглашению, МКС разрешено эксплуатировать до 2024 года, хотя недавно NASA объявило о своем намерении продлить проект до 2030 года. Однако для продолжения использования потребуется поддержка всех сторон, и выход России из сотрудничества вполне может сорвать этот план.

"У Роскосмоса есть разрешение на эксплуатацию МКС только до 2024 года, а вопрос о продлении соглашения в нынешних условиях вызывает у нас скептицизм. Российская космическая программа будет корректироваться на фоне санкций, приоритетом для нас станет создание спутников в интересах обороны", — отметили представители Роскосмоса.

Эти заявления были сделаны после санкций, введенных США и другими странами, которые, по словам президента Байдена, нанесут серьезный ущерб по военному потенциалу России, а также по ее космической программе.

В ответ директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что без России управляемый сход с орбиты МКС невозможен и что космическая станция может обрушиться над США. Также Рогозин подчеркнул, что РФ больше не будет поставлять двигатели RD-181 для ракеты Antares, используемую NASA для транспортировки грузов и поставок на МКС.