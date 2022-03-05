Роскосмос заявив, що більше не братиме участі у спільних дослідженнях на МКС

Таку заяву Російське космічне агентство зробило у відповідь на санкції, введені США та іншими країнами проти вторгнення Росії до України.

Російське космічне агентство (Роскосмос) оголосило, що більше не співпрацюватиме з міжнародними партнерами для проведення наукових досліджень на борту Міжнародної космічної станції (МКС) у відповідь на санкції, введені проти вторгнення Росії до України, пише IFLS.

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Роскосмос повідомив, що він більше не співпрацюватиме з Німеччиною у спільних експериментах на російському сегменті МКС, зазначивши, що тепер він має намір проводити їх самостійно.

Зараз на МКС працює екіпаж, що складається з російського, американського і німецького складу, проте наявний конфлікт призвів до серйозного розколу між Росією і Заходом.

Спочатку NASA сподівалося зберегти співпрацю з Роскосмосом і зберігало оптимізм щодо того, що операції на борту космічної станції проходитимуть у звичайному режимі. Проте ескалація воєнних дій затьмарила весь проєкт і поставила під сумнів його майбутнє.

Згідно з цією угодою, МКС дозволено експлуатувати до 2024 року, хоча нещодавно NASA оголосило про свій намір продовжити проєкт до 2030 року. Однак для продовження використання знадобиться підтримка всіх сторін, і вихід Росії із співпраці цілком може зірвати цей план.

"Роскосмос має дозвіл на експлуатацію МКС лише до 2024 року, а питання про продовження угоди в нинішніх умовах викликає у нас скептицизм. Російська космічна програма коректуватиметься на тлі санкцій, пріоритетом для нас стане створення супутників на користь оборони", — зазначили представники Роскосмосу.

Ці заяви зробили після санкцій, введених США та іншими країнами, які, за словами президента Байдена, завдадуть серйозних збитків щодо військового потенціалу Росії, а також за її космічною програмою.

У відповідь директор Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що без Росії кероване сходження з орбіти МКС неможливе і що космічна станція може звалитися над США. Також Рогозін підкреслив, що РФ більше не постачатиме двигуни RD-181 для ракети Antares, використовувану NASA для транспортування вантажів і поставок на МКС.