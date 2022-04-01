Россия и США на орбите. На МКС началась 67 экспедиция, но глава Роскосмоса готовит "сюрприз"

Обновленный международный экипаж МКС приступил к новой фазе научных исследований, но 31 марта истек срок ожидания ответа от западных стран на письмо Роскосмоса относительно снятия санкций с РФ.

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На МКС приступила к работе 67 экспедиция. Посоле того, как станцию покинули два астронавта из России и один американец, на орбите продолжают работу 3 астронавта NASA, один представитель Европейского космического агентства (ЕКА) и трое россиян. Представители NASA и ЕКА продолжают научную деятельность, а русские осваиваются на станции, сообщает SciTechDaily.

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Сейчас на МКС находятся американцы Томас Маршберн, который выполняет роль командира МКС, Раджа Чари, Кейла Бэррон, немец Маттиас Маурер и трое русских астронавтов Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

67 экспедиция на МКС началась после того, как станцию покинули двое русских астронавтов Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай. Фокус подробно писал о том, как произошло их приземление.

[ + – ] Экипаж 67 экспедиции МКС: (вверху) Раджа Чари, Том Маршберн, Кэйла Бэррон и Матиас Маурер, (внизу) Сергей Корсаков, Олег Артемьев и Денис Матвеев Фото: NASA

Чем занимаются астронавты на МКС?

Новый командир станции, астронавт Том Маршберн будет руководить МКС до своего отбытия на Землю. Первый день в новой роли, 31 марта, он начал с того, что включил роботизированные летательные аппараты Astrobee, чтобы снимать видео внутри станции. Также он и его коллеги из NASA и ЕКА принял участие в видеоконференции с Землей, где осуждалось в том числе и прибытие на станцию в конце апреля еще четверых астронавтов. Это будут:

Челл Линдгрен (NASA)

Роберт Хайнс (NASA)

Джессика Уоткинс (NASA)

Саманта Кристофоретти (ЕКА)

Все они прибудут на орбитальную станцию на космическом корабле компании SpaceX Crew Dragon. Напоминаем, что по правилам, астронавты, которые прилетают на определенном типе кораблей, должны на них же и возвращаться на Землю. Именно поэтому американец Марк Ванде Хай вернулся домой на российском корабле "Союз".

Американские и немецкий астронавт продолжили свои исследования влияния микрогравитации на зрение и нервную систему человека.

В то же время русские астронавты включаются в работу на станции и занимаются обслуживанием российского сегмента МКС. В частности Сергей Корсаков и Денис Матвеев 31 марта ремонтировали различные средства связи и вентиляции.

Как будет продолжаться сотрудничество США и России на МКС?

Еще в середине марта глава Роскосмоса направил космическим агентствам стран-партнеров по МКС письмо с предложением снять санкции с предприятий аэрокосмичской отрасли. Дмитрий Рогозин дал срок принять решение до конца марта.

В официальном Telegram-канале Роскосмоса появилось сообщение, в котором говорится, что Рогозин 2 апреля должен сделать официальное заявление с оглашением позиции РФ касательно сотрудничества с другими странами на МКС. Сообщение не содержит никакой детальной информации.

Фото: Скриншот

В то же время, согласно информации российского агентства Интерфакс, которое ссылается на слова руководителя пилотируемой программы NASA Кэти Людерс, Россия и страны-партнеры по МКС достигли прогресса по соглашению о продлении работы орбитальной станции до 2030 года.

"Я уверена, что страны партнеры по МКС смогут преодолеть нынешний геополитический кризис. На сегодня у меня нет информации о том, что Россия не будет продолжать сотрудничество с нами на МКС. Мы общаемся, мы мирно работаем в космосе и это будет очень плохой день, если наше сотрудничество на МКС прекратится", — заявила Кэти Людерс, сообщает издание SpacePolicyOnline.

Напоминаем, что после вторжения России в Украину США и многие другие страны наложили санкции на РФ, которые коснулись и предприятий аэрокосмической отрасли. Глава Роскомоса Дмитрий Рогозин неоднократно заявлял, что МКС без России работать не сможет. И в какой-то мере с этим согласны и в NASA, хотя и пробуют искать варианты на случай непредвиденных обстоятельств.

Также стоит вспомнить о том, что Рогозин "ввел санкции" против Японии за ее поддержку Украины.