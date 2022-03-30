Не Токио, а Тик-Токио. Глава Роскосмоса Рогозин ввел "санкции" против Японии

В Японии решили изменить написание названия Киева, как он звучит по-украински. В ответ Рогозин предложил изменить название Токио.

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В Министерстве обороны Японии в ответ на вторжение РФ в Украину приняли решение использовать в официальных документах и на своем сайте написание названия нашей столицы по-японски как Київ, а не Киев, как было раньше. Об этом сообщает РБК.

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На данный момент в Японии для написания слова Киев используют именно русскоязычный вариант нашей столицы. Используя один из трех видов японской письменности – катакану (есть еще хирогана и кандзи), японцы пишут это слово с использованием иероглифов, которые произносятся как Киэфу.

Для этого используют три иероглифа. Но теперь в Минобороны Японии предложили использовать только два и называть нашу столицу, как она звучит по-украински. По-японски это звучит как Киу.

Как сообщает РБК, сейчас правительство Японии ведет консультации с нашей страной по поводу того, чтобы писать и другие названия именно так, как они звучат по-украински.

В ответ на сообщение о таком изменении названия Киева в Японии, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также обнародовал свою позицию по данному вопросу.

В своем Telegram-канале Рогозин написал, что, учитывая "бестолковые санкции" Японии против РФ, теперь Роскосмос "на всех картах дистанционного зондирования Земли будет называть столицу Японии Токио так: "ТИК-ТОКИО".

Напоминаем, что Рогозин в ответ на планируемое, по его словам, отключение России от GPS, поспешил успокоить всех россиян тем, что у РФ есть свой запасной план.

Фокус также писал о том, что Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Роскосмосом в рамках миссии "ЭкзоМарс". На что Дмитрий Рогозин заявил, что РФ и сама может полететь на Красную планету без чьей-либо помощи.

Что касается, Японии, то с эта страна активно поддерживает Украину с начала российского вторжения и также ввела определенные санкции против РФ.

Фокус уже писал о том, что Япония запретила экспорт в Россию "нефтяного" оборудования и заморозила активы российских и белорусских чиновников и олигархов.

Также Япония ввела санкции против банков, оборонных и авиационных предприятий РФ.