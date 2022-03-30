Не Токіо, а Тік-Токіо. Глава Роскосмосу Рогозін запровадив "санкції" проти Японії

У Японії вирішили змінити написання назви Києва, як він звучить українською. У відповідь Рогозін запропонував змінити назву Токіо.

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У Міністерстві оборони Японії у відповідь на вторгнення РФ в Україну ухвалили рішення використати в офіційних документах і на своєму сайті написання назви нашої столиці японською як Київ, а не Киев, як було раніше. Про це повідомляє РБК.

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Наразі в Японії для написання слова Київ використовують саме російськомовний варіант нашої столиці. Використовуючи один із трьох видів японської писемності – катакану (є ще хірогана та кандзі), японці пишуть це слово з використанням ієрогліфів, які вимовляються як Кіефу.

Для цього використовують три ієрогліфи. Але тепер у Міноборони Японії запропонували використати лише два та називати нашу столицю, як вона звучить українською. Японською це звучить як Кіу.

Як повідомляє РБК, зараз уряд Японії проводить консультації з нашою країною щодо того, щоб писати й інші назви саме так, як вони звучать українською.

У відповідь на повідомлення про таку зміну назви Києва в Японії глава Роскосмосу Дмитро Рогозін також оприлюднив свою позицію з цього питання.

У своєму Telegram-каналі Рогозін написав, що з огляду на "безглузді санкції" Японії проти РФ тепер Роскосмос "на всіх картах дистанційного зондування Землі називатиме столицю Японії Токіо так: "ТІК-ТОКІО".

Нагадуємо, що Рогозін у відповідь на заплановане, за його словами, відключення Росії від GPS, поспішив заспокоїти всіх росіян тим, що РФ має свій запасний план.

Фокус також писав про те, що Європейське космічне агентство відмовилося від співпраці з Роскосмосом у межах місії "ЕкзоМарс". На що Дмитро Рогозін заявив, що РФ і сама може полетіти на Червону планету без допомоги.

Щодо Японії, то з цією країною активно підтримує Україну з початку російського вторгнення і також запровадила певні санкції проти РФ.

Фокус уже писав про те, що Японія заборонила експорт у Росію "нафтового" обладнання та заморозила активи російських і білоруських чиновників та олігархів.

Також Японія запровадила санкції проти банків, оборонних та авіаційних підприємств РФ.