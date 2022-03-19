США планують відключити Росію від GPS: що на це відповів глава "Роскосмосу" (відео)

Про те, що американці хочуть залишити РФ без системи навігації GPS, повідомив сам Дмитро Рогозін. Але одразу ж заспокоїв журналістів, що "напружуватися" не варто.

Глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін розмістив у своєму Telegram-каналі відео, де він спілкується із журналістами. Під час цього інтерв'ю, Рогозін заявив, що має інформацію про те, що США планують відключити Росію від системи супутникової навігації GPS.

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За його словами, це рішення було ухвалено як частину санкцій проти РФ. Нагадуємо, що західні санкції були накладені на Росію через її вторгнення в Україну. Звідки в нього така інформація Рогозін не уточнив.

"Чи знаєте ви, що в межах санкцій США розглядають можливість відключення Росії від GPS-навігації? Знаєте про це? Не знаєте. А я можу сказати, що розглядається таке питання", — сказав Рогозін.

Глава Роскосмосу запропонував не "напружуватися" через можливе відключення GPS, оскільки Росія має свою супутникову систему — ГЛОНАСС.

"Не варто з цього приводу напружуватися, тому що в кожному вашому смартфоні, а ви про це не знаєте, я абсолютно переконаний, є ГЛОНАСС. Відключивши GPS, ГЛОНАСС працюватиме. У нього така ж точність, як у GPS. Тому все добре", — сказав Рогозін.

Нагадуємо, що Дмитро Рогозін знову пригрозив західним країнам сходженням МКС з орбіти, якщо не буде знято санкції з Росії. За його словами, МКС може впасти на землю. Тому Рогозін надіслав письмове звернення космічним агенціям інших країн із вимогою "зняти незаконні санкції".

Також Рогозін заявив про створення в Росії "невбивного супутникового інтернету". На думку глави Роскосмосу, дешеве обладнання і надійний зв'язок зробить інтернет-користувачів РФ невразливими для будь-якого супротивника.

Повертаючись до теми МКС, Фокус уже писав про те, що на орбітальну станцію прибули астронавти РФ у символічних жовто-блакитних комбінезонах. У "Роскосмосі" прокоментували повідомлення ЗМІ, які побачили зв'язок між кольором комбінезонів космонавтів та українським прапором.