США планируют отключить Россию от GPS: что на это ответил глава "Роскосмоса" (видео)

О том, что американцы хотят оставить РФ без системы навигации GPS сообщил сам Дмитрий Рогозин. Но сразу же успокоил журналистов, что "напрягаться" не стоит.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин размеcтил в своем Telegram-канале видео, где он общается с журналистами. Во время этого интервью, Рогозин заявил, что у него есть информация о том, что США планируют отключить Россию от системы спутниковой навигации GPS.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

По его словам, данное решение было принято, как часть санкций против РФ. Напоминаем, что западные санкции были наложены на Росиию из-за ее вторжения в Украину. Откуда у него такая информация, Рогозин не уточнил.

"Знаете ли вы, что в рамках санкций США рассматривают возможность отключения России от GPS-навигации? Знаете об этом? Не знаете. А я могу сказать, что рассматривается такой вопрос", — сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса предложил не "напрягаться" из-за возможного отключения GPS, поскольку у России есть своя спутниковая система — ГЛОНАСС.

"Не стоит по этому поводу напрягаться, потому что в каждом вашем смартфоне, а вы об этом не знаете, я абсолютно убежден, есть ГЛОНАСС. Отключив GPS, ГЛОНАСС будет работать. У него такая же точность, как у GPS. Поэтому все хорошо", — сказал Рогозин.

Напоминаем, что Дмитрий Рогозин снова пригрозил западным странам схождением МКС с орбиты, если не будут сняты санкции с России. По его словам, МКС может упасть на Землю. Поэтому Рогозин направил письменное обращение к космическим агентствам других стран с требованием "снять незаконные санкции".

Также Рогозин заявил о создании в России "неубиваемого" спутникового Интернета. По мнению главы Роскосмоса, дешевое оборудование и надежная связь сделает интернет-пользователей РФ неуязвимыми для любого противника.

Возвращаясь к теме МКС, то Фокус уже писал о том, что на орбитальную станцию прибыли астронавты РФ в символических желто-голубых комбинезонах. В "Роскосмосе" прокомментировали сообщения СМИ, которые усмотрели связь между цветом комбинезонов космонавтов и украинским флагом.