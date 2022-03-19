США планируют отключить Россию от GPS: что на это ответил глава "Роскосмоса" (видео)
О том, что американцы хотят оставить РФ без системы навигации GPS сообщил сам Дмитрий Рогозин. Но сразу же успокоил журналистов, что "напрягаться" не стоит.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин размеcтил в своем Telegram-канале видео, где он общается с журналистами. Во время этого интервью, Рогозин заявил, что у него есть информация о том, что США планируют отключить Россию от системы спутниковой навигации GPS.
По его словам, данное решение было принято, как часть санкций против РФ. Напоминаем, что западные санкции были наложены на Росиию из-за ее вторжения в Украину. Откуда у него такая информация, Рогозин не уточнил.
"Знаете ли вы, что в рамках санкций США рассматривают возможность отключения России от GPS-навигации? Знаете об этом? Не знаете. А я могу сказать, что рассматривается такой вопрос", — сказал Рогозин.
Глава Роскосмоса предложил не "напрягаться" из-за возможного отключения GPS, поскольку у России есть своя спутниковая система — ГЛОНАСС.
"Не стоит по этому поводу напрягаться, потому что в каждом вашем смартфоне, а вы об этом не знаете, я абсолютно убежден, есть ГЛОНАСС. Отключив GPS, ГЛОНАСС будет работать. У него такая же точность, как у GPS. Поэтому все хорошо", — сказал Рогозин.
Напоминаем, что Дмитрий Рогозин снова пригрозил западным странам схождением МКС с орбиты, если не будут сняты санкции с России. По его словам, МКС может упасть на Землю. Поэтому Рогозин направил письменное обращение к космическим агентствам других стран с требованием "снять незаконные санкции".
Также Рогозин заявил о создании в России "неубиваемого" спутникового Интернета. По мнению главы Роскосмоса, дешевое оборудование и надежная связь сделает интернет-пользователей РФ неуязвимыми для любого противника.
Возвращаясь к теме МКС, то Фокус уже писал о том, что на орбитальную станцию прибыли астронавты РФ в символических желто-голубых комбинезонах. В "Роскосмосе" прокомментировали сообщения СМИ, которые усмотрели связь между цветом комбинезонов космонавтов и украинским флагом.