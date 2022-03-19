"Накопилось много желтого". Космонавты РФ прибыли на МКС в символических желто-голубых комбинезонах

Российские космонавты Артемьев, Матвеев и Корсаков встретились на орбите с американцами и немцем в желто-голубых комбинезонах – цветах украинского флага.

Космонавты российской космической корпорации "Роскосмос" Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков успешно запустили космический корабль "Союз МС-21" из Казахстана в пятницу в 20:55 .

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Спустя более трех часов после старта, они присоединились к станции с двумя другими русскими космонавтами, четырьмя американскими и одним немецким.

Видео с Артемьевым было снято, когда космический корабль собирался присоединиться к Международной космической станции.

"Три российских космонавта стартовали на Международную космическую станцию (МКС) утром в пятницу в желто-голубых летных костюмах, похожих на цвета флага Украины. Они не сказали ничего, что свидетельствовало бы о том, что их одежда была политическим высказыванием", — говорится в сообщении New York Times в Twitter.

Однако на кадрах четко видно, что во время сближения корабля с МКС – на российских космонавтах желтые комбинезоны с голубыми вставками – цвета государственного флага Украины. Символически это выражало их поддержку украинского народа. Вольную или невольную.

Комментируя выбор цветов комбинезонов, Олег Артемьев заметил уклончиво: "На самом деле, у нас накопилось много желтого материала, поэтому нам пришлось его использовать".

Но тогда нужно было добавить: "Слегка подзавалялось и немного голубого, поэтому пришлось и его использовать тоже".

Так или иначе, это сочетание произвело однозначное впечатление — весь мир сегодня с Украиной и желто-голубой комбинацией цветов тысячи людей по всей планете выражают поддержку нашей стране.

Поэтому не обратить внимание на этот космический "цветовой" факт было невозможно.

В "Роскосмосе" прокомментировали сообщения западных СМИ, которые усмотрели связь между цветом комбинезонов космонавтов и украинским флагом. Комбинезоны выполнены в цветах эмблемы МГТУ, где учились все трое космонавтов, дизайн согласовали задолго до текущих событий, отметили в корпорации.

Напоминаем, что в NASA ответили на многие интересующие вопросы касательно работы МКС в свете российского вторжения в Украину и санкций, который последовали за этим. В космическом агентстве подробно рассказали о том, как функционирует МКС и о том, какую роль играет в этом Россия.